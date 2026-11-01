NewTuscia – C’era un tempo in cui la rete aziendale aveva confini precisi: un edificio, un firewall, un certo numero di PC fissi sotto le scrivanie. Quel tempo è finito. Oggi i dati aziendali viaggiano su portatili che si collegano dal treno, smartphone che ricevono la posta del lavoro accanto alle foto delle vacanze, tablet usati in magazzino, postazioni condivise in reparto. Ogni dispositivo che accede alle informazioni dell’impresa è un endpoint, e ogni endpoint è una porta. Governarli tutti, in modo coerente, è diventato uno dei compiti più delicati per chi si occupa di IT.

Il perimetro si è dissolto

Il lavoro ibrido ha moltiplicato i luoghi da cui ci si collega e i dispositivi utilizzati. A questo si aggiunge la varietà dei sistemi operativi: Windows, macOS, iOS, Android, talvolta Linux, ognuno con i propri strumenti di gestione. Il risultato, in molte organizzazioni, è un mosaico di console diverse, inventari incompleti e dispositivi di cui nessuno conosce con certezza lo stato di aggiornamento.

È proprio in queste zone d’ombra che si insinuano gli attacchi: un portatile con una vulnerabilità non corretta, uno smartphone senza blocco schermo, un PC dimenticato in un cassetto che riappare in rete dopo mesi.

Che cosa significa gestione unificata

La risposta del mercato si chiama Unified Endpoint Management, UEM: l’evoluzione degli strumenti di gestione dei dispositivi mobili verso piattaforme in grado di governare da un’unica console tutti gli endpoint, fissi e mobili, aziendali e personali.

Le funzioni di base sono l’inventario hardware e software, la distribuzione di applicazioni e sistemi operativi, la gestione delle patch, l’applicazione di profili di configurazione e la possibilità di bloccare o cancellare da remoto un dispositivo smarrito o rubato. Le soluzioni più complete aggiungono la scansione delle vulnerabilità e l’automazione di attività ripetitive, liberando i tecnici da compiti a basso valore.

Le policy: dove si gioca la sicurezza

Uno strumento di gestione vale quanto le regole che applica. Alcune sono ormai irrinunciabili: cifratura del disco, blocco automatico dello schermo, firewall attivo, rimozione dei privilegi di amministratore locale dagli utenti, controllo delle periferiche USB e delle applicazioni installabili. Come base di partenza molte organizzazioni adottano configurazioni di riferimento riconosciute, come i benchmark del Center for Internet Security, adattandole alle proprie esigenze.

Un capitolo a parte riguarda i dispositivi personali usati per lavoro. Qui la gestione unificata permette di separare lo spazio aziendale da quello privato: l’azienda controlla app e dati di lavoro, e può cancellarli se il dipendente se ne va, senza toccare foto, messaggi o applicazioni personali. Un equilibrio necessario anche per rispettare la privacy dei collaboratori.

Perché queste regole non restino sulla carta, serve un presidio centralizzato: è il motivo per cui molte organizzazioni scelgono di adottare soluzioni di unified endpoint management che riuniscono in una suite modulare inventario, distribuzione di patch e software, gestione dei dispositivi mobili e verifica automatica delle vulnerabilità, applicando le stesse policy a ogni device lungo tutto il suo ciclo di vita.

Compliance: dimostrare, non solo fare

La gestione degli endpoint è anche una questione normativa. Il GDPR chiede misure tecniche adeguate a proteggere i dati personali, e un portatile non cifrato smarrito su un treno può trasformarsi in una violazione da notificare. La direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024, include tra le misure di sicurezza la gestione degli asset e delle vulnerabilità.

In entrambi i casi non basta essere in regola: occorre poterlo dimostrare. I report generati da una piattaforma UEM, che documentano quali dispositivi sono cifrati, aggiornati e conformi, diventano evidenze preziose in caso di audit. E integrati con i sistemi di accesso consentono di applicare un principio semplice ed efficace: se il dispositivo non è conforme, non accede ai dati.

Il ciclo di vita, dall’acquisto alla dismissione

Un endpoint va gestito dal primo all’ultimo giorno. L’onboarding può avvenire in modalità zero-touch: il portatile arriva direttamente a casa del dipendente e, alla prima accensione, si configura da solo con applicazioni e policy aziendali. Durante la vita operativa contano aggiornamenti tempestivi e monitoraggio costante. Le migrazioni di sistema operativo, come quella imposta dalla fine del supporto di Windows 10 nell’ottobre 2025, si pianificano e si distribuiscono in modo centralizzato invece che postazione per postazione.

Infine la dismissione: cancellazione sicura dei dati, revoca dei certificati, aggiornamento dell’inventario. Un dispositivo rivenduto o riassegnato con i dati del precedente utente è un rischio che nessuna azienda dovrebbe correre.

Gestione e protezione, due facce della stessa medaglia

L’endpoint management non sostituisce gli strumenti di rilevamento e risposta alle minacce, ma li completa: i primi assicurano che i dispositivi siano configurati e aggiornati, i secondi intercettano ciò che riesce comunque a passare. Per una piccola o media impresa il punto di partenza è spesso il più semplice: sapere con precisione quanti dispositivi ci sono, chi li usa e in che stato si trovano. Tutto il resto viene dopo, ma senza questo primo passo non viene affatto.