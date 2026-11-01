NewTuscia – FROSINONE / ROMA – «Esprimo le mie più vive, sincere e personali congratulazioni al Professor Antonio Carcaterra per la sua prestigiosa elezione alla guida dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza».

A dichiararlo in una nota è Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone, Presidente della Commissione Ambiente e Delegato alle Autonomie Locali di ANCI Lazio, oltre che Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà.

L’importanza strategica per il territorio e la Provincia di Frosinone

«Porto al neo Rettore i più sentiti auguri di buon lavoro a nome mio personale, della Commissione Ambiente e dell’intero Consiglio della Provincia di Frosinone. L’elezione del Professor Carcaterra, figura di eccelso valore scientifico e accademico, rappresenta un momento di grande rilevanza non solo per l’Ateneo romano, ma per l’intero sistema territoriale del Lazio. Guidare la prima università d’Europa richiede una visione strategica e un’attenzione costante ai territori e ai contesti locali».

Autonomie locali, ambiente e università: un’alleanza strategica

«Nel mio doppio ruolo istituzionale in Provincia di Frosinone e in ANCI Lazio – sottolinea con forza Quadrini – ritengo prioritaria una forte sinergia tra enti locali, politiche ambientali e mondo universitario. Temi come la transizione ecologica, la tutela del territorio, la sostenibilità e l’innovazione scientifica devono trovare nell’Università un partner fondamentale. Dobbiamo valorizzare i poli universitari decentrati e creare un legame diretto tra l’alta formazione e le esigenze di sviluppo sostenibile delle nostre province, per offrire opportunità concrete ai nostri giovani e contrastare lo spopolamento dei territori».

Merito e centralità della persona

«Anche la visione politica di Evoluzione e Libertà – aggiunge il Vice Segretario Nazionale Vicario – vede nel merito, nella ricerca e nella sostenibilità i pilastri per il futuro del Paese. Siamo certi che sotto la guida del Rettore Carcaterra La Sapienza saprà coniugare l’eccellenza internazionale con un forte radicamento nelle comunità locali».

I ringraziamenti alla Rettrice uscente

«Rivolgo infine un profondo ringraziamento alla Rettrice uscente, la Professoressa Antonella Polimeni, per la dedizione e il lavoro svolto in questi anni. Al Magnifico Rettore Antonio Carcaterra rinnovo i migliori auguri per le importanti sfide che lo attendono al servizio della scienza, dell’ambiente e dei giovani del nostro territorio», conclude Quadrini.