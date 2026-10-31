NewTuscia – VITERBO – Telefonate sospette a nome della Polizia locale: la sindaca Chiara Frontini, l’assessore alle politiche sociali Rosanna Giliberto, il consigliere delegato alla sicurezza integrata Umberto Di Fusco e la Polizia Locale invitano i cittadini a prestare attenzione alle chiamate di falsi agenti e ricordano come riconoscere e verificare le comunicazioni ufficiali.
Nella giornata odierna sono pervenute alla centrale operativa della Polizia Locale di Viterbo diverse segnalazioni relative a tentativi di truffa telefonica: alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate sulle proprie utenze fisse da parte di persone che, spacciandosi per appartenenti alla Polizia Locale, richiedono di presentarsi con urgenza presso gli uffici del Comando.
Il pretesto utilizzato riguarda il presunto disconoscimento di una targa associata a un veicolo che risulterebbe intestato a un parente defunto della persona contattata e che, secondo quanto riferito dai falsi operatori, sarebbe attualmente utilizzato da cittadini stranieri.
La Frontini, l’assessore Giliberto, il consigliere delegato alla sicurezza integrata Di Fusco e la Polizia Locale di Viterbo invitano i cittadini a prestare attenzione a queste telefonate e a seguire tre semplici regole di comportamento:
1. Verificare il numero chiamante: le chiamate ufficiali in uscita dalla Polizia Locale di Viterbo provengono esclusivamente dal numero della centrale operativa 0761 228383. Qualora venga visualizzato un numero diverso, è opportuno diffidare e procedere a una verifica.
2. Non comunicare dati personali al telefono: evitare di fornire informazioni personali, dati sensibili o dettagli relativi ai propri familiari a interlocutori sconosciuti che dichiarano di appartenere alle forze dell’ordine.
3. Utilizzare i canali ufficiali per ogni verifica: in caso di telefonate sospette, si può contattare direttamente la centrale operativa della Polizia Locale al numero 0761 228383, senza affidarsi alle indicazioni o ai recapiti forniti dall’interlocutore.
L’invito alla prudenza si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale per la prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alle persone anziane, attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a favorire il riconoscimento dei tentativi di raggiro e l’adozione di comportamenti consapevoli.
L’amministrazione comunale rinnova pertanto l’invito a condividere queste semplici indicazioni anche con familiari e conoscenti, soprattutto con le persone più anziane, affinché una corretta informazione possa contribuire a prevenire situazioni di rischio.