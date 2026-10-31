NewTuscia – BOLSENA – Grande partecipazione e interesse, a Palazzo Cozza Caposavi, per la presentazione di “Senza Maschera”, il libro di Tommaso Longobardi, consulente strategico della comunicazione digitale della premier Giorgia Meloni. L’incontro ha offerto al pubblico un approfondimento sulle strategie, i retroscena e le scelte che hanno contribuito a trasformare il rapporto tra il presidente del Consiglio e i cittadini nell’era digitale. Ad aprire l’appuntamento sono stati i saluti dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, della vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, e di Francesco Cozza Caposavi, padrone di casa e presidente della Commissione Cultura del Comune di Bolsena.

A dialogare con l’autore, il professor Luigi Di Gregorio, docente di Comunicazione politica all’Università degli Studi della Tuscia. Nel corso dell’incontro, Longobardi ha ripercorso le tappe della propria esperienza professionale al fianco di Meloni, dal 2018 fino a Palazzo Chigi: un racconto che ha intrecciato esperienze dirette e scelte strategiche, soffermandosi sulla definizione di linguaggi, format e comunità digitali capaci di raggiungere pubblici diversi e favorire un dialogo diretto con le persone. Un appuntamento che ha saputo andare oltre la semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un’occasione di confronto e riflessione su uno dei temi più attuali della politica contemporanea, offrendo uno sguardo privilegiato sui cambiamenti che stanno ridefinendo il modo di raccontare e vivere la politica.