Ilaria Sofia Arcangeli

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina, 31 ottobre, alle ore 10, all’interno del chiostro del Museo civico Luigi Rossi Danielli (piazza Crispi), la Sindaca Chiara Frontini e l’Assessore alla Capitale europea della Cultura Alfonso Antoniozzi hanno comunicato la riapertura al pubblico del Museo e presentato il suo nuovo direttore, il professor Antonio Rocca.

La conferenza stampa, prevista inizialmente per ieri mattina, è stata rinviata nel rispetto del lutto cittadino per le vittime dell’incidente in Bosnia Erzegovina.

“È un grande piacere per me annunciare la riapertura del Museo Civico di Vitarbo dopo un lungo periodo di chiusura” – ha esordito la Sindaca Frontini – “ma soprattutto annunciare che finalmente, dopo oltre un decennio, ha un direttore, nella persona del professor Antonio Rocca. Crediamo che sia un grande risultato raggiunto per la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033 e un grandissimo passo avanti verso una messa a sistema dell’offerta culturale e museale cittadina.”

L’Assessore Antoniozzi ha poi aggiunto: “Sono molto contento sia perché chiudiamo una ferita lunga anni, sia perché Antonio ha accettato di caricarsi sulle spalle un lavoro che lo metterà davvero alla prova, visto che questo Museo ha sempre fatto un po’ fatica, forse perché fuori dalle mura, ma ora può entrare nell’organizzazione regionale di musei il che significa che potremo nuovamente chiedere i finanziamenti regionali.”

Infine il professor Rocca ha spiegato la direzione che vuole far intraprendere al Museo e i primi progetti che vorrebbe concretizzare. “Ho studiato Storia dell’Arte a Viterbo, e poter gestire un museo qui è sempre stato un mio sogno.” – ha raccontato il neo direttore, per poi continuare – “Vorrei che questo torni ad essere uno spazio a disposizione della città. Noi abbiamo questa meraviglia che è il sistema dei Musei Civici che serve a ricostruire tutta la narrazione cittadina, che, soprattutto in una città come Viterbo, è veramente ricchissima.”

“Ci sono molte cose che si possono fare, come una mostra su libri rari su Viterbo, o chiamare grandi artisti di arte contemporanea della Provincia come Gianni Asdrubali di Tuscania, e poi si può pensare di fare grandi cose come una mostra mirata dei disegni di Michelangelo.” Ha poi concluso Antonio Rocca.

Il Museo Civico è aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 9 alle 19, ad ingresso gratuito per i residenti.