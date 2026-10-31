NewTuscia – In Italia il 17 è il numero più temuto. Nei Paesi anglosassoni lo stesso ruolo spetta al 13, in Giappone al 4, che si pronuncia «shi» come la parola morte. In Cina, al contrario, l’8 è considerato il numero più fortunato: non a caso le Olimpiadi di Pechino si aprirono l’8 agosto 2008 alle 20:08. Ogni cultura ha i suoi numeri da evitare, e le ragioni affondano quasi sempre in antiche credenze, giochi di parole e tradizioni religiose. La paura del 17 ha perfino un nome: eptacaidecafobia.

Le origini romane del 17

La spiegazione più diffusa arriva dall’antica Roma. Il 17 in numeri romani si scrive XVII e, anagrammando le lettere, si ottiene VIXI, cioè «ho vissuto», formula che poteva comparire sulle iscrizioni funebri. In altre parole: sono morto. Un’altra teoria richiama la battaglia della foresta di Teutoburgo, nel 9 d.C., quando le legioni XVII, XVIII e XIX furono annientate dai Germani guidati da Arminio.

C’è poi un riferimento biblico spesso citato: secondo la Genesi, il diluvio universale iniziò il diciassettesimo giorno del secondo mese. Nella smorfia napoletana, infine, il 17 corrisponde a «’a disgrazia», la disgrazia. Va detto che gli autori latini non hanno lasciato testimonianze esplicite di una paura del 17: le spiegazioni circolano da secoli, ma la superstizione per come la conosciamo si è probabilmente consolidata più tardi.

Il 17 nella vita di tutti i giorni

La superstizione ha avuto effetti concreti. Negli anni Settanta la Renault decise di vendere in Italia il suo modello R17 con il nome R177, per non spaventare gli acquirenti. Alcune compagnie aeree saltano la fila 17 e diversi alberghi evitano la stanza con quel numero. In Formula 1, il 17 è stato ritirato nel 2015 in memoria di Jules Bianchi, il pilota francese che lo portava sulla sua monoposto e che morì per le conseguenze dell’incidente di Suzuka del 2014. La FIA, nel comunicato del 20 luglio 2015, annunciò infatti il ritiro permanente del numero 17 dal Mondiale di Formula 1 in suo onore: un caso concreto in cui un numero ha assunto un significato simbolico condiviso ben oltre la superstizione.

Il giorno più temuto, in Italia, è il venerdì 17: il venerdì, giorno tradizionalmente associato alla morte di Cristo, si somma al numero sfortunato. Per alcuni è solo un modo di dire, per altri un motivo per rimandare un viaggio o una firma importante.

Il 13: sfortunato altrove, fortunato in Italia

Nel mondo anglosassone il numero da evitare è il 13. Le origini più citate sono i tredici commensali dell’Ultima Cena, tra cui Giuda, e, secondo una teoria popolare, l’arresto dei Templari ordinato da Filippo il Bello il venerdì 13 ottobre 1307. La paura del 13 si chiama triscaidecafobia, quella del venerdì 13 parascevedecatriafobia. Negli Stati Uniti molti grattacieli non hanno il tredicesimo piano, o lo chiamano 14. Una tradizione, o una scaramanzia, che ha contagiato anche uno dei plessi di City Life a Milano.

La missione lunare Apollo 13, partita l’11 aprile 1970, ha rafforzato la leggenda: l’incidente che costrinse gli astronauti a rinunciare all’allunaggio avvenne il 13 aprile. In Italia, invece, il 13 ha spesso una connotazione positiva: per decenni «fare 13» al Totocalcio ha significato indovinare tutti i risultati della schedina e vincere il premio più alto. Nella smorfia il 13 è Sant’Antonio.

Numeri, gioco e scaramanzia

Le credenze e le superstizioni legate ai numeri possono spuntare, e sono popolari, nell’ambito del gioco in tutte le sue forme: dai giochi di carte tra amici ai tavoli di casinò, dalla scelta di un biglietto della lotteria alle partite alla roulette online. C’è chi evita sistematicamente il 17 e chi, per sfida, lo sceglie apposta. Una curiosità: la somma dei numeri della roulette, dallo 0 al 36, fa 666, il “numero della bestia” dell’Apocalisse. Al di là delle leggende, gli psicologi spiegano queste paure come il frutto di un condizionamento culturale, trasmesso di generazione in generazione. Nessun numero, in sé, porta fortuna o sfortuna: è il significato che gli attribuiamo a renderlo speciale.