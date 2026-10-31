NewTuscia – VITERBO – Contributi fino a mille euro per sostenere le spese essenziali delle persone più fragili. Dal 2 al 20 novembre le domande degli enti del volontariato, del Terzo Settore e degli enti religiosi della provincia di Viterbo.

Viterbo – Ci sono difficoltà che si misurano nelle necessità più semplici della vita quotidiana: una bolletta da pagare, una spesa medica imprevista, il costo dell’affitto o del materiale scolastico. Bisogni essenziali che, per molte famiglie, possono diventare ostacoli difficili da superare.

È a queste situazioni di fragilità che la Fondazione Carivit rivolge il proprio impegno, rinnovando anche per il 2026 il Fondo di Solidarietà, con una dotazione di 40mila euro, destinato a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà economica e sociale della provincia di Viterbo.

L’iniziativa prevede contributi fino a mille euro per ciascun intervento, attraverso le organizzazioni di volontariato, gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi. Le risorse potranno essere impiegate per il pagamento di affitti, utenze, spese sanitarie e scolastiche e per l’acquisto di generi alimentari.

“Non sempre le difficoltà più profonde sono quelle più visibili – sottolinea il Presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti –. Dietro una spesa che non si riesce a sostenere può esserci una famiglia che, pur affrontando ogni giorno le proprie responsabilità, fatica a conservare un equilibrio. Con questo Fondo vogliamo intervenire proprio dove un aiuto, anche contenuto, può fare la differenza. La solidarietà, per essere efficace, deve saper riconoscere i bisogni, rispettare la dignità delle persone e arrivare nel momento in cui è davvero necessaria”.

Nell’assegnazione delle risorse sarà data priorità agli enti che non abbiano già beneficiato di contributi della Fondazione nel corso del 2026. Le richieste saranno valutate in base all’urgenza dei bisogni, alla tempestività degli interventi e alla loro ricaduta sociale, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento del Fondo. I contributi approvati saranno erogati in via anticipata, per consentirne un rapido utilizzo.

Le domande potranno essere presentate dal 2 al 20 novembre 2026, esclusivamente attraverso la procedura online disponibile sul sito www.fondazionecarivit.it, nella sezione dedicata alle richieste di contributo, indicando il settore “Volontariato, filantropia e beneficienza” e la dicitura “FONDO SOLIDARIETÀ 2026” nel titolo dell’iniziativa.

Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2026 e rendicontati entro il 28 febbraio 2027, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Fondazione Carivit