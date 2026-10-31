Il prossimo 1 novembre la conclusione del percorso, partenza alle ore 9 dalla basilica di Santa Maria degli Angeli. La tappa è aperta a chiunque volesse partecipare

MewTuscia – VITERBO – Inclusione, condivisione, benessere e speranza. Questi gli elementi che caratterizzano In cammino con gli animali sulle orme di San Francesco, l’iniziativa promossa dal Comune di Viterbo nell’ambito del giubileo francescano, organizzata con l’ASD Il Giardino di Filippo, con protagonisti i ragazzi che lavorano in ambito sportivo e terapeutico con gli animali. Un cammino che si concluderà il prossimo 1 novembre con l’arrivo ad Assisi, iniziato lo scorso 26 ottobre dal santuario della Verna, a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, uno dei luoghi più importanti della spiritualità francescana.

L’ultima tappa, aperta a chiunque volesse partecipare, prevede la partenza alle ore 9 dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, con destinazione Assisi. “Un cammino particolarmente emozionante e suggestivo, di grande spiritualità – sottolinea la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena, ai Cammini e al Giubileo francescano Alessandra Croci, sul posto insieme alla responsabile del Giardino di Filippo Chiara De Santis Del , e a tutti i partecipanti -. Un’esperienza che, sono certa, resterà nel cuore di tutti noi”.

L’iniziativa vede la sinergica collaborazione del Corpo Italiano di San Lazzaro – gruppo Roma-Viterbo e dell’associazione Le Rose di Gerico, e il prezioso supporto di McDonald’s e Specialità del Forno.

L’appuntamento per tutti coloro che volessero partecipare all’ultima tappa è per domenica 1 novembre alle ore 9, davanti l’ingresso della basilica di Santa Maria degli Angeli.