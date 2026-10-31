NewTuscia – VITERBO – “La tragica scomparsa del piccolo Davide D’Orazi, a soli diciotto mesi, lascia sgomenti e profondamente addolorati. Di fronte a una tragedia così grande, ogni parola appare insufficiente per esprimere il dolore e la commozione.
Desidero rivolgere il mio più sincero abbraccio ai genitori, ai nonni e a tutti i familiari del piccolo Davide, unendomi all’immenso dolore che li ha colpiti. In questo momento di immensa sofferenza, possano l’affetto e la vicinanza di tante persone rappresentare almeno un piccolo conforto.
Alla famiglia D’Orazi giungano le mie più sentite condoglianze, con un pensiero di particolare affetto e vicinanza al nonno Raffaele alla zia Serena e a tutti i suoi cari”.
Luisa Ciambella