Articolo di Simonetta Melinelli

NewTuscia – VITERBO – Si e’ tenuto l’incontro sul tema “A cosa serve la filosofia? Socrate, Platone e la città”, ospitato nella cornice di Casa Viterbo nell’ambito del ciclo “Due passi con Barbara”. È stata una serata intensa, capace di trasformare il pensiero antico in un’occasione di confronto vivo e attualissimo sui legami umani e sul senso profondo del fare comunità.

Ad aprire il percorso di riflessione è stata la Dott.ssa Barbara Aniello, che ha guidato i presenti nel cuore del concetto platonico di philia. Nel racconto della studiosa, l’amicizia non nasce dall’utile o dal piacevole, ma emerge come un misterioso dinamismo dell’anima radicato nella nostra stessa incompletezza. Richiamando i tre stadi dell’amore platonico, eros, philia, agape, la studiosa ha sottolineato come la philia sia il termine intermedio nella scala dell’amore che parte dall’uomo per attingere al divino.

Il dialogo si è poi allargato alla dimensione civile e politica grazie all’intervento della Dott.ssa Paola Melis che ha ricordato, richiamando il mito dell’androgino nel Simposio, come la ricerca dell’altro sia, in fondo, la ricerca di un’affinità profonda, di quel legame (οἰκεῖον) che ci fa sentire a casa: un percorso che oggi, sulla scorta della lezione di Levinas, ci sfida ad accogliere l’Altro rispettandone l’irriducibile alterità, senza mai tentare di assimilarlo per colmare i nostri vuoti. La Melis ha poi intrecciato la lezione dei classici con il pensiero contemporaneo, rispondendo alle domande del pubblico con semplicità e al tempo stesso spessore.

La Aniello ha concluso citando il saggio di Nuccio Ordine “L’utilità dell’inutile” e ribadendo come la letteratura, la filosofia e l’arte siano fondamentali per educarci alla bellezza, alla verità e al pensiero critico. Senza questi saperi apparentemente improduttivi, la società rischia di ammalarsi di avidità. Nella polis di oggi, l’insegnamento di Socrate e Platone resta cruciale: senza philia la politica si trasforma in tirannia e l’intelligenza in sofistica, ricordandoci che il vero amico non è chi ci dà sempre ragione, ma chi esige il meglio da noi, accompagnandoci verso la verità.

A dare voce e colore alle parole è stata la musica dal vivo curata dalla Dott.ssa Selena Bannella che ha scelto due brani capaci di dialogare perfettamente con i temi della serata. In apertura, le note di “Experience” di Ludovico Einaudi hanno immerso il pubblico in una dimensione di ascolto profondo, mentre in chiusura la delicatezza di “River Flows in You” di Yiruma è diventata un invito intimo a custodire le emozioni vissute.

Questo appuntamento conferma Casa Viterbo come un vivace luogo di incontro e fermento culturale. Per chi desidera continuare questo percorso di condivisione, il prossimo appuntamento in calendario è per domenica 29 novembre alle ore 17:00 con l’incontro dal titolo “L’Italia che cambia. Pasolini, Zeffirelli e la ricerca della bellezza”, che vedrà nuovamente protagoniste la Dott.ssa Barbara Aniello, la Dott.ssa Paola Melis e la Dott.ssa Selena Bannella per esplorare il legame tra arte, cultura e trasformazione sociale.

Vediamo ora di entrare nel vivo dello splendido pomeriggio trascorso insiemi a filosofare.

L’amicizia come dice Socrate in un dialogo di Platone è «un movimento dell’anima e come tale è inarrestabile e indefinibile»

L’amicizia è uno dei beni più preziosi che abbiamo ma davvero non saprei dire in che modo una persona diventi amica di un’altra, si chiede Socrate in un dialogo di Platone in cui è protagonista, il Liside. Un mistero irrisolto anche perché, come dice il filosofo greco nel IV a.C., l’amicizia è un movimento dell’anima e come tale è inarrestabile e indefinibile. L’amico del cuore, lo scegliamo perché è il nostro specchio o ci attrae perché ci completa con la sua diversità? È qualcuno di cui abbiamo bisogno, oppure è qualcuno che ha bisogno di noi e ci gratifica con il suo affetto? Può esistere un amico disinteressato al punto da amarti più di quanto tu possa amare te stesso (e noi spesso siamo i nostri peggiori nemici)? L’amicizia è un mistero già a partire dalla parola che la definisce in greco, philia. La sua radice phil- che troviamo in tante parole italiane da filosofia a filantropo, è un’esclusiva greca con una etimologia a noi sconosciuta e da quando è nata è passata dal senso di possesso sino a indicare una persona cara, all’innamoramento sino al bacio e al filtro d’amore. C’è tutto questo nella radice phil-, che prima di diventare la radice dell’amicizia, ha attraversato tutte le sfumature dell’affetto di cui siamo capaci. In fondo è la somma di tutto l’amicizia.

Il mito degli androgini si rivela molto utile per spiegare la sessualità al tempo degli antichi greci ed il valore che essi attribuivano alla relazione erotica, nonché la visione rispetto all’omosessualità, addirittura esaltata da Aristofane in un passaggio del mito. Questioni considerate di secondo piano rispetto al messaggio di cui si fa portatore l’episodio del Simposio di Platone, che propone una visione diversa dell’amore rispetto a quella dell’autore e che fa di Eros il desiderio di colmare una mancanza, quella dell’altra metà, necessaria per sentirsi nuovamente completi ed appagati.

“[…] Mi sembra che gli uomini non si rendano assolutamente conto della potenza dell’Eros. Se se ne rendessero conto, certamente avrebbero elevato templi e altari a questo dio, e dei più magnifici, e gli offrirebbero i più splendidi sacrifici. Non sarebbe affatto come è oggi, quando nessuno di questi omaggi gli viene reso. E invece niente sarebbe più importante, perché è il dio più amico degli uomini: viene in loro soccorso, porta rimedio ai mali la cui guarigione è forse per gli uomini la più grande felicità. Dunque cercherò di mostrarvi la sua potenza, e voi fate altrettanto con gli altri. […]” (Aristofane)

Ciascun individuo è una frazione di quello che era originariamente e il suo innato desiderio è quello di ritrovare la sua completezza. Per ogni persona ne esiste dunque un’altra che le è complementare e che non necessariamente è del sesso opposto: la sua inclinazione infatti dipenderà da che tipo di androgino era in passato, se bisessuale o composto da due metà dello stesso sesso. L’attrazione verso la metà mancante, che peraltro non è vincolata allo scopo della procreazione, non si esaurisce neanche nell’attrazione sessuale, che non avrebbe la forza di essere da sola alla base della felicità, c’è qualcosa di più, che le due metà intuiscono con immediatezza, ma che non sanno esprimere, e che pure si sublimerebbe nel desiderio di fondersi l’una all’altra per l’eternità. Non più due, ma un’anima sola, per tornare alla forma originaria, quando era un tutto. E la ricerca di questo tutto non è altro che l’amore.[…] Eros, nostra guida e nostro capo. A lui nessuno resista – perché chi resiste all’amore è inviso agli dèi. Se diverremo amici di questo dio, se saremo in pace con lui, allora riusciremo a incontrare e a scoprire l’anima che ci consente di evolverci, di migliorarci.

Viene poi citata una Poesia del Montale che “descrive la perdita della persona amata, con la quale: tante scale ho sceso” un ossimoro che descrive la forza che tocca ma che lascia essere non prende, consentendo all’altro amato o amico, l’essere se’ stesso, rispettando la sua individualità.

Aristotele dice la reciprocità e’ bella, il volere il bene dell’altro nella poesia ” ti amo quando taci ma anche quando riprendi a parlare…”

Un altro dei simboli dei Greci era il contratto tra due parti, un sigillo spezzato a meta’, poi ci si separava e nel ritrovare l’incastro tra i due pezzi ci si riconosceva nel vincolo.

Poi parla la Sindaca Chiara Frontini della connessione con la propria città, un rapporto di cura e di amore per la propria citta’, la Philia applicata alla Polis, ci fa dire: “questo pezzo di strada e’ anche mio e me ne prendo cura”, cosi’ e” nata “Casa Viterbo” gia’ un anno fa’ quasi ormai e’ trascorso da allora il 9 novembre, e quest’anno festeggeremo il primo compleanno di “Casa Viterbo” come Casa di tutti , messa a disposizione per mostrare la ricchezza di talenti dei suoi cittadini, con mostre ed iniziative per aiutare la cultura e vivacizzare il centro, dando nuove possibilita’ ai cittadini , un’amicizia civile in cui tutti siamo corresponsabili, il luogo e’ vissuto ed e’ reso reale con una sua anima frutto di esperienze e vite vissute dai suoi cittadini .

La violinista ricorda che Giorgio Gaber diceva Casa di tutti, un pensiero da condividere il pensiero dei filosofi greci Platone e Seneca in questo Spazio a “Spasso con Barbara” per meglio capire i rapporti di amicizia e amore nel mondo di oggi.

L’inutilita cosi definita delle Scienze Umane e’ l’unica risorsa che ci protegge dall’aridita del mondo materiale.

Umberto Galiberti dice che in amore non cerchiamo una persona per amarla ma per quello che provoca in noi , per come ci fa sentire.

Noi credo, dice Paola, noi cerchiamo nell’amato la capacita di affiancarsi, sostenerci camminare a nostro fianco.

L’amore ha mille accezioni filiale, materno , verso i familiari, verso gli estranei da trattare come ospiti di riguardo come Dei.

Il monumento dedicato a Socrate da Platone onora il valore dell’amicizia dimostrandocelo.

Si e’ parlato di Amicizia (philia), Amore (eros), Estensione del Concetto di Cura e Bene dell’altro, dei cittadini, della propria citta’ (polis), insieme a due filosofe e la Sindaca Frontini, in una interessante passeggiata nel viale della Sala di Casa Viterbo, in uno scambio di idee, cosiccome avveniva tra Socrate e Platone.

Perche’ come sottolineato dalla Sindaca, Casa Viterbo, e’ uno Spazio aperto e a disposizione di tutti per scambiare idee anche su religioni diverse, nel suo commento ad un intervento di una spettatrice buddista che ha esposto il punto di vista di tale filosofia rispetto ai temi trattati, ampliando e proponendo un altro punto di vista al pubblico.

Un interessante pomeriggio che ha sollecitato le menti ad interrogarsi sul perche’ la filosofia serva a stimolare la ricerca del proprio miglioramento e conoscenza interiori come valori fondanti di ogni societa’ antica e moderna – come sottolineato dalle filosofe e la Sindaca.