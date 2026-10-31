NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Il comune di Bassano in Teverina prende atto della sentenza con cui il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento di diniego relativo all’apertura di una struttura socio-assistenziale per minori, a seguito del ricorso presentato dalla cooperativa Miravam.

L’amministrazione comunale rispetta la decisione della magistratura, ma ritiene necessario ribadire le ragioni di carattere politico e sociale che hanno accompagnato la propria posizione fin dall’inizio della vicenda.

La realizzazione di questa struttura, nel contesto locale, continua a destare forti preoccupazioni. Bassano in Teverina è una comunità di piccole dimensioni, con caratteristiche e necessità che non possono essere ignorate. La collocazione della struttura nel pieno centro abitato e l’assenza di un presidio permanente delle forze dell’ordine rappresentano elementi sui quali l’amministrazione ritiene doveroso mantenere alta l’attenzione.

Non si tratta di mettere in discussione il valore dell’accoglienza o la necessità di garantire assistenza ai minori in difficoltà. Si tratta, piuttosto, di interrogarsi sulle condizioni nelle quali un progetto di questo tipo viene inserito all’interno di una comunità e sulle garanzie necessarie per tutelare sia le persone accolte sia i cittadini.

La sentenza del TAR, pur annullando il precedente provvedimento di diniego, non determina automaticamente il rilascio dell’autorizzazione. L’amministrazione comunale procederà pertanto a un nuovo esame dell’istanza, approfondendo tutti gli aspetti di propria competenza, a partire dalla verifica della conformità urbanistica dell’immobile e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza.

La tutela del territorio e dei suoi cittadini resta una responsabilità alla quale questa amministrazione non intende sottrarsi, continuando a operare nel pieno rispetto della legge e mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze della comunità locale.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina