NewTuscia – CAPRAROLA – La filiale di una banca a Caprarola è stat oggetto di un furto nella notte tea il 30 e il 31 ottobre. Il bersaglio, fatto esplodere, sarebbe stato il Bancomat della sede Lazio Nord in via Caduti del Lavoro 19.

Resta da quantificare la cifra della refurtiva, invece i danni si estenderebbero anche all’interno della strutture oltre che al dispositivo posizionato fuori.

I carabinieri stanno indagando per fare luce sulla vicenda e, almeno per la mattinata di oggi, è stato richiesto l’intervento dell’istituto di vigilanza privata per sorvegliare il posto.

La banca, scusandosi con la cittadinanza per i conseguenti disagi, ha dovuto temporaneamente sospendere i servizi presso la filiale Banca Lazio Nord.

Si consigliano i canali digitali tramite app o in caso di necessità di rivolgersi alle filiali più vicine:

-Ronciglione, in via via Roma 83 (aperta dalle 8.30 alle 13.40);

-Fabrica di Roma, in via Roma 3 (aperta 8.30 alle 13.40);

-Corchiano, in via Civita Castellana 52, (aperta il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.40).

Sportelli ATM operativi nelle vicinanze:

– Ronciglione, Via Roma n. 83, Viale Cinque Giugno n. 44;

– Fabrica di Roma, Via Roma n.3.

Per il servizio di consulenza sarà possibile rivolgersi alla filiale di Ronciglione.