NewTuscia – VITERBO – L’Ufficio ADM Lazio3, in collaborazione con la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, ha organizzato oggi il convegno “Import/export: nuove opportunità per le imprese”.

L’incontro, rivolto agli operatori economici, ha avuto l’obiettivo di far conoscere i vantaggi dello status di Operatore Economico Autorizzato ed il ruolo strategico dell’Interporto di Orte nello sviluppo del territorio.

Il seminario, ospitato dalla Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, si è aperto con i saluti istituzionali di Francesco Monzillo- Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, e di Raffaele Capuano-Direttore Ufficio ADM Lazio3.

Gli interventi dei relatori hanno illustrato gli aggiornamenti normativi ed i benefici dello status AEO, e gli strumenti per facilitare gli scambi internazionali.

Sono state poi presentate le novità infrastrutturali, i servizi di logistica integrata e le nuove opportunità operative offerte dall’Interporto Orte spa alle aziende locali che operano sui mercati esteri.

La tavola rotonda finale ha visto le testimonianze delle aziende che hanno ottimizzato i processi per esportare prodotti all’estero grazie ai servizi intermodali e alle agevolazioni doganali.

Il convegno è stato molto partecipato dagli imprenditori che hanno animato il dibattito finale con domande e richieste di precisazioni.

“Per le imprese del nostro territorio, competere sui mercati internazionali non dipende solo dall’eccellenza produttiva, ma dalla capacità di muovere le merci con rapidità, certezza e costi sostenibili. – ha illustrato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo – La semplificazione garantita dallo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) e la forza logistica dell’Interporto di Orte rappresentano una leva strategica per l’Alto Lazio. Come Camera di Commercio di Rieti Viterbo continueremo ad affiancare le aziende per tradurre le semplificazioni doganali e l’intermodalità in concreti vantaggi operativi e competitivi”.

“L’Agenzia mette a disposizione strumenti, come l’istituto AEO – dichiara Raffaele Capuano – che permettono agli operatori economici di avere importanti vantaggi operativi, burocratici ed economici nei loro rapporti con l’Amministrazione finanziaria e nei processi di internazionalizzazione. Un esempio concreto è rappresentato dallo sviluppo dell’Interporto di Orte che, in qualità di operatore certificato, assicurerà maggiore competitività per le imprese dell’alto Lazio.”

“Con lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) vogliamo andare oltre la semplice autorizzazione doganale: per noi è un impegno a lavorare con standard, controlli rigorosi e un’organizzazione di cui le imprese possono fidarsi – dichiara l’ing. Laura Scapigliati, Responsabile AEO e processi di Interporto Orte Spa. “Con l’Agenzia delle Dogane presente in sede, Interporto consente alle imprese di essere più competitive e attrattive sul mercato: spostare le merci su ferro vuol dire ridurre l’impatto ambientale, accorciare i chilometri percorsi e abbattere tempi e costi di interscambio. E’ ormai consolidato il fatto che Interporto Orte è un nodo strategico della rete europea, aperto ai mercati americani e asiatici grazie ai corridoi europei e al collegamento diretto con i porti tirrenici e adriatici. Interporto Orte è specializzati in logistica integrata e deposito doganale: con i nostri servizi di import ed export, per ogni tipo e volume di merce, le imprese potranno guardare a mercati sempre più lontani.”