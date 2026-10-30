NewTuscia – ROMA – “Desidero rivolgere al professor Antonio Carcaterra le mie congratulazioni per la nomina a Magnifico Rettore di Sapienza Università di Roma e i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico. La Sapienza rappresenta un patrimonio straordinario per la Capitale e per il Lazio, un punto di riferimento nel panorama accademico nazionale e internazionale e un motore fondamentale di ricerca, innovazione, formazione e crescita del nostro territorio. Sono certa che, nel segno del dialogo e della collaborazione istituzionale, proseguirà il percorso di valorizzazione di un Ateneo che svolge un ruolo centrale per il futuro delle nuove generazioni e per lo sviluppo della nostra Regione e del nostro Paese. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alla professoressa Antonella Polimeni per il lavoro svolto alla guida dell’Ateneo, per l’impegno profuso e il contributo dato alla crescita della Sapienza nel corso del suo mandato. Alla nuova guida dell’Università e a tutta la comunità accademica rivolgo i miei migliori auguri, con l’auspicio di proseguire e rafforzare la collaborazione avviata.”

Così Luisa Regimenti, Assessore all’Università della Regione Lazio.