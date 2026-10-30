NewTuscia – VITERBO – La tragedia che ha coinvolto l’elicottero CH-47 Chinook italiano in Bosnia-Erzegovina mi addolora profondamente. Esprimo il mio più sincero cordoglio per i quattro caduti e la mia vicinanza alle loro famiglie, ai colleghi e a tutto il personale coinvolto. Ai feriti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione.

È una notizia che sento particolarmente vicina. Ho volato per oltre 2.000 ore sul CH-47, un velivolo che mi ha accompagnato in numerose missioni e che rappresenta un pezzo importante della storia e dell’esperienza dell’Aviazione dell’Esercito.

Il mio pensiero va in modo particolare alla comunità militare di Viterbo, al Comando Aviazione dell’Esercito e a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno svolgono il proprio servizio con professionalità, coraggio e dedizione.

Oggi è il momento del silenzio, del rispetto e della vicinanza a chi sta soffrendo per questa terribile perdita.

Sen. Umberto Fusco