Newuscia – SEZZE – Astral Spa informa l’utenza che a partire da lunedì 2 novembre 2026 entreranno in vigore alcune variazioni relative ai servizi dell’Unità di Rete 10 (UdR 10) – Litorale Sud.

Sono 5 i Comuni interessati: Sezze, Pomezia, Cori, Cisterna di Latina e Roccasecca dei Volsci.

Di seguito le principali modifiche:

Sezze: sui collegamenti circolari vengono estesi i percorsi con l’inserimento delle fermate in via Sorana (linea SE1CIRC ), via Foresta II tratto (linea SE2CIRC ) e via Carizia (linea SE6CIRC ). Per i servizi feriali vengono anticipate le corse della linea SE3CIRC (ore 07:32, per favorire l’ingresso a scuola degli studenti), della SE4CIRC (ore 07:09) e della SE8CIRC (ore 15:48); posticipata invece alle 13:44 la corsa feriale della linea SE5 verso l’Anfiteatro per garantire l’interscambio con i treni in arrivo.

sui collegamenti circolari vengono estesi i percorsi con l’inserimento delle fermate in via Sorana (linea ), via Foresta II tratto (linea ) e via Carizia (linea ). Per i servizi feriali vengono anticipate le corse della linea (ore 07:32, per favorire l’ingresso a scuola degli studenti), della (ore 07:09) e della (ore 15:48); posticipata invece alle 13:44 la corsa feriale della linea verso l’Anfiteatro per garantire l’interscambio con i treni in arrivo. Pomezia: ottimizzazioni di percorso per le linee PO3CIRC , PO7CIRC e la scolastica PO5 in direzione Pomezia. Nei giorni feriali, la corsa delle 10:45 della linea PO4 viene sostituita da due corse della linea PO5 , mentre viene riprogrammata la partenza feriale delle 06:37 della PO1A (dir. Don Sturzo) per coordinarla con le coincidenze ferroviarie.

ottimizzazioni di percorso per le linee , e la scolastica in direzione Pomezia. Nei giorni feriali, la corsa delle 10:45 della linea viene sostituita da due corse della linea , mentre viene riprogrammata la partenza feriale delle 06:37 della (dir. Don Sturzo) per coordinarla con le coincidenze ferroviarie. Cori: nei giorni feriali la corsa della linea CO1CIRC viene anticipata alle ore 07:35.

nei giorni feriali la corsa della linea viene anticipata alle ore 07:35. Cisterna di Latina: i tragitti delle linee CI1 (verso Piazza Michelangelo) e CI2 (verso la Stazione) vengono integrati con il transito davanti all’istituto scolastico; aggiornato anche il percorso della linea CRCS in direzione Cori.

i tragitti delle linee (verso Piazza Michelangelo) e (verso la Stazione) vengono integrati con il transito davanti all’istituto scolastico; aggiornato anche il percorso della linea in direzione Cori. Roccasecca dei Volsci: viene interamente rivisto e reso più efficiente il percorso di andata e ritorno della linea RCFS.

“Queste modifiche nascono dall’ascolto costante dei territori, attraverso il dialogo e il confronto continuo con le amministrazioni comunali, in stretta sinergia con la Regione Lazio” – dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa – “L’obiettivo finale è quello di fornire un servizio di trasporto pubblico locale efficiente, flessibile e rispondente alle reali necessità di pendolari e studenti.”

Per il quadro completo, la mappa dettagliata delle zone e l’elenco integrato delle linee interessate, si invita l’utenza a consultare il portale Astral Infomobilità – La Mobilità Che Unisce.