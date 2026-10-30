quattro morti e undici feriti il drammatico bilancio del gravissimo incidente aereo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 ottobre 2026, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina. Un elicottero pesante bimatrice CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, impiegato nell’ambito della missione di peacekeeping dell’Unione Europea “EUFOR Althea”, è precipitato al suolo per cause ancora in corso di accertamento. NewTuscia – SARAJEVO — È diil drammatico bilancio del gravissimo incidente aereo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 ottobre 2026, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina. Un elicottero pesante bimatrice CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, impiegato nell’ambito della missione di peacekeeping dell’Unione Europea “EUFOR Althea”, è precipitato al suolo per cause ancora in corso di accertamento.

Lo schianto è avvenuto in un’area pianeggiante e isolata nel villaggio di Gorice, nel distretto di Brčko, non lontano dal confine croato. A bordo del velivolo viaggiavano in totale 15 persone: oltre ai quattro deceduti, undici militari e operatori sono rimasti feriti e immediatamente trasportati e ricoverati nelle strutture sanitarie locali. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, nessuno dei superstiti sarebbe in pericolo di vita.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso profondo dolore per il tragico evento e ha reso noti i nomi delle quattro vittime italiane, appartenenti due all’Esercito e due al Corpo militare volontario della Croce Rossa:

Simone Ruggia , 30 anni, di Salerno, Sergente pilota dell’Aviazione dell’Esercito (AVES), in forza al 1° Reggimento “Antares” di Viterbo.

Claudio Marchesi , 35 anni, di Orvieto, Sergente specialista di bordo del medesimo reparto AVES di Viterbo.

Franco Adriano Zecchillo , Sottotenente Commissario e medico della Croce Rossa Italiana, proveniente da Milano.

Laura Procacci , Sergente del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, originaria di Andria.

“In questo momento di immenso dolore, il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie dei nostri caduti, alle quali esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la Difesa”, ha dichiarato il ministro Crosetto, che nella mattinata di oggi, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, raggiungerà la Bosnia per far visita ai feriti e stringersi attorno ai contingenti italiani. In segno di rispetto e raccoglimento, è stata annullata l’inaugurazione del “Villaggio Difesa” prevista a Roma.

Le indagini sulle cause

L’elicottero Chinook era decollato per un volo d’addestramento programmato e di routine quando ha improvvisamente perso quota finendo nel prato adiacente alle abitazioni del villaggio di Gorice. Fortunatamente, l’impatto al suolo non ha causato danni a civili o a infrastrutture locali. I servizi di emergenza bosniaci e il team di osservazione EUFOR si sono recati immediatamente sul sito per isolare l’area e recuperare i corpi.



Sia le autorità militari italiane che i vertici del comando EUFOR hanno aperto una formale inchiesta tecnica per chiarire le esatte dinamiche e comprendere se lo schianto sia stato causato da un improvviso guasto meccanico o da avverse condizioni ambientali.