NewTuscia – VITERBO – Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Viterbo esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, vittime del terribile incidente avvenuto in Bosnia.

Una tragedia che lascia sgomenti e che colpisce profondamente l’intera comunità viterbese, da sempre legata all’Aviazione dell’Esercito e alle donne e agli uomini che ogni giorno operano con dedizione e spirito di servizio.

Alle famiglie delle vittime rivolgiamo il nostro abbraccio più sincero e la nostra vicinanza in un momento di immensa sofferenza.

Ci stringiamo con profondo rispetto e commozione al lutto dell’Aviazione dell’Esercito, del Reggimento Antares e della Croce Rossa Italiana, condividendo il dolore di tutti coloro che hanno conosciuto e amato le vittime.

Un pensiero particolare va ai feriti, ai quali auguriamo una pronta guarigione, e a quanti in queste ore stanno affrontando le conseguenze di questa immane tragedia.

Oggi Viterbo si stringe nel dolore. Il ricordo di Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura resterà vivo nei cuori di tutti noi.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Comune di Viterbo