NewTuscia – TARQUINIA – “Dare radici e ali ai giovanissimi talenti è la finalità della nostra associazione, ma è un cammino che richiede il supporto di una comunità che ci creda“. Con queste parole l’Associazione Leandro Piccioni – Adozione Giovani Talenti traccia il bilancio del successo ottenuto in occasione dell’evento “Note di futuro” del 24 ottobre 2026, tenutosi presso il Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia.

Prima di dare spazio ai doverosi ringraziamenti, il direttivo ha voluto condividere una riflessione centrale sulla propria missione: “Prodigio si nasce, ma solo attraverso l’impegno costante ci si trasforma in talento. Brando Maria Medici, la nostra prima adozione artistica, lo sta pienamente dimostrando sul campo“. Le scelte, all’interno di un percorso di Alta Formazione Accademica, non possono prescindere da una guida illuminata. Il ruolo dell’insegnante nel trovare la giusta empatia è fondamentale e comporta una grande responsabilità.

In questo il maestro Liliana Bernardi, docente di Brando Maria Medici dal 2018, si sta rivelando una figura straordinaria. La stessa Bernardi ha così descritto la propria filosofia didattica: “Sono stata educata coltivando la musica come un’opportunità di scambio, emozioni, affetti e conoscenza”. Dietro questo progetto c’è il lavoro instancabile dei soci fondatori Ubaldina Medici, Francesco Piccioni, Massimo Luccioli e Luigi Polsini, quest’ultimo prematuramente scomparso nel luglio 2025. I fondatori si definiscono come “pura manovalanza“, animati dal solo e profondo desiderio di far rivivere la memoria e l’eredità di Leandro Piccioni, musicista trasversale e di immenso talento.

L’Associazione esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa: l’Amministrazione comunale di Tarquinia, in particolare il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore alla cultura Roberta Piroli, per aver patrocinato e contribuito economicamente anche quest’anno al progetto con forte e sincera convinzione; il direttore del Teatro Rossella Falk, Giancarlo Capitani, per la preziosa accoglienza e la collaborazione gestionale; l’Associazione Sound Garden, nella figura di Andrea Brunori, per la continua disponibilità in ambito organizzativo.