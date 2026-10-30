NewTuscia – SIENA

E’ stato fissato per lunedì 23 novembre il termine ultimo fissato dall’avviso per la presentazione delle adesioni alla manifestazione di interesse rivolto agli enti pubblici e privati che gestiscono attività di interesse sanitario nell’Area Vasta Sud Est, con l’obiettivo di promuovere e organizzare screening gratuiti rivolti alla cittadinanza nel triennio 2026-2028. L’iniziativa si inserisce nel percorso di preparazione alla prossima edizione degli Stati Generali della Salute e alla Giornata Mondiale della Salute, oltre che in una più ampia programmazione di attività dedicate alla tutela della salute pubblica.

“La prevenzione è uno degli investimenti più importanti che possiamo fare per la salute della nostra comunità – dichiara l’assessore alla sanità e al diritto alla salute del Comune di Siena, Giuseppe Giordano –. e anche grazie a questo avviso vogliamo promuovere un percorso concreto che permetta ai cittadini di accedere a controlli e screening gratuiti, favorendo la diagnosi precoce e una maggiore consapevolezza sull’importanza della cura della propria salute. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale fare rete, coinvolgendo le strutture sanitarie, i professionisti, le associazioni e tutte le realtà del territorio che possono mettere a disposizione competenze ed esperienze. Vogliamo inoltre prestare particolare attenzione all’accessibilità dei servizi, affinché le opportunità di prevenzione siano realmente alla portata di tutti, senza che le condizioni economiche o sociali possano rappresentare un ostacolo”.

Le attività potranno riguardare diversi ambiti: prevenzione cardiovascolare, prevenzione oncologica, con esami quali mammografie, pap-test e Psa, prevenzione del diabete, screening dermatologici e controlli oculistici, odontoiatrici e audiometrici, oltre ad altre iniziative di prevenzione primaria e secondaria. Possono presentare la propria manifestazione di interesse aziende sanitarie pubbliche o private accreditate, studi medici associati, singoli professionisti, associazioni di volontariato, fondazioni, organizzazioni non governative e altri enti o istituzioni con comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della diagnosi precoce. I soggetti interessati dovranno inviare la documentazione richiesta, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.siena@postacert. toscana.it, entro e non oltre lunedì 23 novembre 2026.

Le proposte saranno valutate dal Comune di Siena sulla base della coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa, dell’esperienza maturata dai soggetti proponenti e della disponibilità organizzativa e territoriale offerta. Con questo avviso il Comune intende costruire una rete di collaborazione con le realtà sanitarie pubbliche e private, mettendo al centro la prevenzione come elemento essenziale per la tutela della salute e il benessere della comunità. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio Sociale, Famiglia, Terzo Settore, Sanità della direzione Servizi alla Persona e Istruzione: Laura Bardelli, telefono 0577 292175, e-mail laura.bardelli@comune.siena.it . L’avviso pubblico è sul sito del Comune di Siena (www.comune.siena.it).

Informazioni. Per ricevere le informazioni sul Comune di Siena è attivo il Canale Whatsapp. L’iscrizione al canale del Comune è gratuita e può essere effettuata al link https://whatsapp.com/channel/ 0029VavhmgRKbYML2sHYt60J. E’ possibile seguire il Comune di Siena sulle pagine ufficiali dell’amministrazione di Facebook e Instagram.