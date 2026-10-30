NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo:

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulle manifestazioni e sullo sciopero generale del 30 ottobre 2026, richiamando l’attenzione su una questione che investe direttamente la credibilità delle istituzioni scolastiche: la progressiva confusione tra la legittima espressione del dissenso, l’astensione collettiva dalle lezioni e l’esercizio del diritto di sciopero.

Le mobilitazioni odierne, promosse in un contesto di crescente tensione sociale per il costo della vita, le condizioni salariali e le scelte di politica economica, hanno coinvolto anche numerosi studenti. A Bologna, secondo quanto riportato dalle cronache giornalistiche, gruppi di manifestanti hanno bloccato gli accessi di diversi istituti superiori, mentre davanti a un altro edificio scolastico sono stati collocati cassonetti per ostacolare l’ingresso. Si tratta di episodi che richiedono una valutazione rigorosa, perché il dissenso, per quanto sostenuto da motivazioni sociali rilevanti, non può trasformarsi nella facoltà di decidere unilateralmente chi possa entrare a scuola e chi debba rinunciare alle lezioni.

Il CNDDU considera particolarmente problematica anche la rappresentazione giornalistica della partecipazione studentesca attraverso il ricorso indiscriminato all’espressione «sciopero degli studenti». Una formula consolidata nell’uso comune, ma che rischia di risultare fuorviante quando viene presentata come equivalente allo sciopero dei lavoratori. Quest’ultimo riguarda l’astensione da una prestazione lavorativa; la partecipazione degli studenti a una manifestazione durante l’orario delle lezioni costituisce invece una scelta di protesta che non determina, di per sé, la sospensione degli obblighi di frequenza. La differenza non è puramente lessicale, ma riguarda la corretta comprensione delle prerogative e delle responsabilità di ciascun soggetto.

Sarebbe opportuno che l’informazione pubblica adottasse maggiore precisione nel distinguere la mobilitazione studentesca dallo sciopero del personale scolastico, evitando di sovrapporre situazioni che producono conseguenze differenti. Uno studente che decide autonomamente di assentarsi per partecipare a un corteo, uno studente impossibilitato a seguire regolarmente le lezioni a causa dell’adesione allo sciopero del personale e uno studente al quale venga materialmente impedito l’accesso all’istituto non si trovano nella medesima condizione. Ignorare tali differenze significa contribuire a una rappresentazione approssimativa delle responsabilità individuali e istituzionali.

La vicenda solleva, tuttavia, una questione ancora più profonda. Se la scuola riconosce nella partecipazione una componente essenziale della formazione civile, non può contemporaneamente accettare che l’intensità di una protesta diventi il criterio per stabilire quali regole debbano continuare a essere rispettate. Il blocco degli accessi non costituisce una forma più incisiva di confronto, ma introduce una costrizione nei confronti di chi intende compiere una scelta diversa. La forza di una rivendicazione dovrebbe misurarsi nella capacità di ottenere consenso e risultati, non nella possibilità di impedire ad altri di dissentire dal dissenso.

Il CNDDU ritiene necessario evitare anche una seconda semplificazione, altrettanto dannosa: interpretare il disagio giovanile esclusivamente come una questione di disciplina. La mobilitazione di oggi si inserisce in uno scenario economico nel quale il costo dell’istruzione continua a incidere sulle possibilità concrete delle famiglie. Trasporti, libri, strumenti digitali e spese connesse alla frequenza rappresentano oneri che possono accentuare le differenze sociali. Non basta riconoscere questa situazione nei documenti programmatici o richiamarla nelle dichiarazioni pubbliche. Occorre stabilire quanto lo Stato intenda investire per ridurla e quali risultati si proponga di conseguire.

Il CNDDU propone pertanto un piano triennale di sostegno ai costi dell’istruzione secondaria, con uno stanziamento aggiuntivo di 300 milioni di euro annui, pari a 900 milioni complessivi, destinato prioritariamente agli studenti appartenenti a nuclei familiari economicamente più fragili. L’intervento dovrebbe integrare, senza duplicarli, i finanziamenti già esistenti e sostenere le spese documentate per trasporto, materiale didattico e strumenti necessari alla frequenza. La copertura finanziaria dovrà essere individuata nella prossima manovra di bilancio attraverso una revisione puntuale delle spese fiscali e delle agevolazioni prive di adeguata valutazione dell’efficacia, accompagnata da una relazione tecnica che ne certifichi la sostenibilità. Non sarebbe serio indicare genericamente risparmi di spesa senza dimostrarne l’effettiva realizzabilità.

Le risorse dovrebbero essere distribuite secondo parametri economici e territoriali trasparenti, con particolare attenzione alle famiglie residenti nelle aree interne e nei territori nei quali gli spostamenti quotidiani comportano costi elevati. La verifica annuale dei beneficiari raggiunti, della riduzione delle spese familiari e degli effetti sulla frequenza consentirebbe di distinguere una misura strutturale da un intervento puramente propagandistico.

Sul versante scolastico, il CNDDU sollecita il Ministero dell’Istruzione e del Merito a fornire chiarimenti operativi sulla gestione delle assenze connesse alle manifestazioni e sulle situazioni in cui l’accesso agli istituti venga ostacolato, nel rispetto delle competenze dei dirigenti e dei regolamenti scolastici. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate individualmente e le conseguenze disciplinari applicate secondo le procedure previste, senza automatismi e senza indulgere in giustificazioni collettive. Non è accettabile che la pressione esercitata da gruppi organizzati finisca per condizionare le scelte di studenti, famiglie e personale scolastico.

Il problema non consiste nel ridimensionare la capacità dei giovani di partecipare al dibattito pubblico, ma nel contrastare una concezione della protesta che rischia di confondere il consenso con l’imposizione e la partecipazione con l’interruzione forzata delle attività altrui. Una scuola che tollerasse tale equivoco rinuncerebbe a esercitare una parte essenziale della propria funzione educativa.

La giornata del 30 ottobre pone dunque le istituzioni davanti a una responsabilità precisa. Da un lato, assicurare che nessuna mobilitazione possa trasformarsi in un impedimento alla frequenza scolastica; dall’altro, affrontare con investimenti verificabili le condizioni economiche che contribuiscono ad alimentare il malessere delle nuove generazioni.

Il CNDDU ritiene che continuare a contrapporre genericamente protesta e ordine pubblico, senza affrontare i costi concreti dell’istruzione e senza distinguere le condotte legittime da quelle coercitive, significhi rinunciare tanto alla responsabilità educativa quanto a quella politica.

La scuola non può diventare il luogo nel quale una minoranza organizzata decide per tutti, così come la politica non può continuare a considerare il disagio studentesco soltanto quando assume la forma di una manifestazione. Servono regole applicate con coerenza, risorse effettivamente stanziate e responsabilità chiaramente individuate. Diversamente, il sistema continuerà a produrre un risultato paradossale: studenti chiamati a rispettare obblighi sempre più precisi e istituzioni incapaci di assumere impegni economici altrettanto vincolanti.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU