NewTuscia – Durante le festività natalizie, i giochi da tavolo e di carte rappresentano un’occasione per riunire familiari e amici attorno allo stesso tavolo. Tra i passatempi più diffusi in questo periodo figura il Mercante in fiera, un classico delle serate di Natale che combina fortuna, contrattazioni e capacità di intuire le mosse degli altri partecipanti. Non mancano, tuttavia, alternative altrettanto adatte alle riunioni festive, da scegliere in base al numero di giocatori, al tempo a disposizione e al tipo di dinamiche che si desidera creare.

Il Mercante in fiera si distingue per la sua struttura particolare: i partecipanti acquistano o scambiano carte illustrate, mentre il mercante conduce le contrattazioni e gestisce le fasi che precedono l’assegnazione dei premi. Il gioco richiede attenzione, una certa dose di intuito e la disponibilità a rischiare, senza che la strategia possa eliminare il peso della fortuna. Va detto che non tutti sembrano appassionati di questo gioco, che si discosta molto da altri passatempi classici e appare a tratti più cervellotico, dato che le regole del Mercante in fiera come le regole del Sette e mezzo impongono pure dei ruoli diversi ai partecipanti. Per chi preferisce meccanismi più immediati o giochi basati su contrattazioni differenti, esistono diverse opzioni da prendere in considerazione.

Monopoly

Tra le alternative più conosciute figura il Monopoly, gioco da tavolo incentrato sull’acquisto di proprietà, sulla gestione del denaro e sugli scambi tra giocatori. L’obiettivo consiste nel costruire un patrimonio immobiliare, riscuotere affitti e mettere in difficoltà finanziaria gli avversari. Le trattative rappresentano un elemento centrale: acquistare una proprietà utile, completare un gruppo di terreni dello stesso colore o negoziare uno scambio vantaggioso può modificare sensibilmente l’andamento della partita.

Rispetto al Mercante in fiera, il Monopoly richiede generalmente più tempo e una maggiore pianificazione. È indicato soprattutto per gruppi disposti a dedicare una parte consistente della serata a una competizione fatta di investimenti, accordi e decisioni strategiche.

Questa componente negoziale è coerente con le regole ufficiali del gioco: il regolamento di Hasbro prevede infatti la possibilità di scambiare proprietà tra giocatori, confermando che le trattative non sono un elemento accessorio, ma una parte integrante dell’esperienza. Il dato è rilevante perché distingue il Monopoly dai giochi in cui prevalgono la casualità e la rapidità delle singole decisioni.

Sette e mezzo

Per chi preferisce le carte, il Sette e mezzo è una soluzione tradizionale e particolarmente adatta alle feste. È molto popolare nel periodo natalizio. Il gioco consiste nell’avvicinarsi il più possibile al punteggio di sette e mezzo senza superarlo. Le figure valgono mezzo punto, mentre le altre carte hanno il valore indicato, con le consuete particolarità previste dalla variante adottata.

Il banco distribuisce le carte e gestisce le puntate, mentre gli altri partecipanti decidono se chiedere un’altra carta o fermarsi. Le offerte economiche possono variare in base alle regole concordate e alle scelte dei giocatori. La semplicità delle meccaniche permette di coinvolgere anche chi non ha particolare esperienza, pur lasciando spazio alla valutazione del rischio.

Trentuno

Un’altra possibilità è il Trentuno, gioco di carte nel quale l’obiettivo è raggiungere un punteggio il più vicino possibile a 31, generalmente utilizzando carte dello stesso seme. A ogni turno si possono scambiare carte con quelle disponibili, cercando di migliorare la propria combinazione.

A differenza di giochi basati esclusivamente sul raggiungimento di un risultato, alcune varianti del Trentuno prevedono vite o penalità: chi perde un confronto rischia di consumarle fino all’eliminazione. In questo contesto, più che puntare soltanto alla vittoria, diventa importante evitare di essere il giocatore con il punteggio peggiore. Osservare gli scarti, interpretare le mosse altrui e scegliere il momento giusto per fermarsi sono aspetti che rendono ogni turno imprevedibile.