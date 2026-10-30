NewTuscia – PRATO

“Il Comune di Prato ascolta gli studenti e i lavoratori che in questi giorni rivendicano diritti e rivendicano futuro e dignità ed è a fianco di chi lotta contro la precarietà del mondo del lavoro e una società che ci vuole più soli”. Lo dichiara il Vicesindaco Diego Blasi, che questa mattina in occasione della manifestazione pubblica contro il carovita, i salari e il precariato nelle scuole ha voluto portare la propria vicinanza e il proprio saluto ai cittadini presenti.

Insieme al Vicesindaco anche il Presidente del Consiglio comunale Giacomo Sbolgi e il consigliere delegato all’ “Equità intergenerazionale e valutazione d’impatto generazionale delle politiche pubbliche – Youth test” Lorenzo Tinagli. “Quello che si vede in questa piazza sono centinaia di giovani che lottano per il loro futuro e le istituzioni non possono fare altro che ascoltare questa domanda di democrazia che parte dal basso”, afferma Blasi.