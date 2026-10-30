NewTuscia – Luciano Spalletti è uno degli allenatori più rispettati del calcio italiano: da quando ha iniziato a guidare squadre nel 1994 ha costruito un Napoli considerato tra i più moderni del decennio e conosce il campionato come pochi altri. Eppure, a quasi settant’anni e alla guida della Juventus, sembra faticare a ritrovare il filo con una Serie A profondamente diversa da quella in cui è cresciuto.

Dopo l’1-1 con il Cagliari di inizio Ottobre, che ha lasciato i bianconeri a cinque punti dalla vetta, il tecnico è stato espulso in seguito a un battibecco e nelle parole del dopo partita ha lasciato intendere di sentirsi in gioco quasi per intero.

La sconfitta con la Lazio ha poi alimentato la riflessione: il problema è davvero tattico o riguarda altro?

Questione di problemi che vanno ben oltre la semplice lavagna

Sul piano tattico Spalletti non è affatto un allenatore superato: tra i suoi coetanei è tra i più aggiornati e la sua Juventus mostra una struttura di gioco solida; i dati di fatti lo confermano con valori come il terzo miglior differenziale di xG del campionato o il secondo PPDA più basso dopo la roma. I dati, però, sanno anche essere implacabili: la squadra ha subito otto gol a fronte di 3,78 xG concessi, un divario che racconta una certa sfortuna ma anche una fragilità nella gestione dei momenti chiave.

Contro la Lazio i bianconeri hanno prodotto 0,84 xG contro 0,73, con dieci tiri a nove e il 57 per cento di possesso: numeri da partita dominata, non da sconfitta; è un caso in cui la statistica e il risultato non coincidono e la cosa è ben conosciuta dalle più importanti piattaforme di pronostici pronostici serie a. I dati dicono che la Juventus ha prodotto più della Lazio, eppure il campo ha raccontato altro, a ricordare che le previsioni sono letture di probabilità e mai certezze.

Qual è il problema principale di Spalletti che si riflette nel suo rapporto con i giocatori? Probabilmente il tono paternalista e cerebrale, che una volta era il suo punto di forza e che, invece, adesso sembra essere diventato un ostacolo nel rapporto con i giocatori, come già avvenuto durante l’esperienza in Nazionale.

Il calcio ha smesso di aspettare

Alla capacità dialettica di Spalletti si aggiunge un dettaglio assolitamente non da poco: un importante cambio di contesto calcistico. Il calendario delle partite è più fitto, con più partite e finestre per le Nazionali che riducono il tempo di lavoro e Spalletti stesso ha ammesso di non aver potuto preparare la sfida con la Lazio perché la squadra era rientrata a Torino alle 4:30 del venerdì dopo la trasferta di Vigo.

In un quadro simile servono principi di gioco più semplici e immediati, e proprio su questo terreno il tecnico appare più “invecchiato”: perché il suo è un calcio che richiede tempo, spiegazioni e lunghe sedute di lavoro.

Il metodo di lavoro è quindi opposto a quello di altri allenatori come Gattuso, che invece insistono sull’ascolto dei giocatori, descritti come più evoluti rispetto al passato. Questo ascolto dei giocatori ha anche prodotto risultati sul campo giudicati come esaltanti rispetto al passato, come si può semplicemente evincere dando un’occhiata ai pronostici calcio delle squadre guidate da allenatori con uno stile più moderno.

Spalletti ha escluso che la Juventus sia l’ultimo capitolo della sua carriera, ma le sue frasi suggeriscono che la riflessione sia concreta. Più che un tramonto, la sua sembra essere una fase di verifica: capire se un allenatore di grande intelligenza tattica possa ancora adattare il proprio metodo a un calcio che non concede più il tempo di una volta.