NewTuscia – ROMA – l ringraziare la Professoressa Antonella Polimeni per il grande e prezioso lavoro svolto in questi anni, rivolgo a nome dell’intero Consiglio regionale i più sinceri auguri di buon lavoro al professor Antonio Carcaterra, nuovo rettore dell’Università La Sapienza di Roma. Garantiremo la massima disponibilità al confronto e alla collaborazione, con un Ateneo che rappresenta un simbolo per la nostra regione e non solo, oltre a essere una eccellenza, un riferimento in ambito accademico, in termini di formazione e ricerca.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.