NewTuscia – VITERBO – “Ci stringiamo alle famiglie delle vittime, all’Esercito Italiano, al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e a tutta la comunità della Difesa. La notizia ci colpisce in modo particolarmente doloroso anche per il legame con il territorio viterbese: i due Sergenti dell’Esercito, Simone Ruggia e Claudio Marchesi, prestavano infatti servizio a Viterbo. Alla loro memoria e a quella degli altri militari scomparsi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, va il nostro pensiero più commosso, insieme alla vicinanza agli undici feriti, ai quali auguriamo una pronta guarigione. Proprio in segno di rispetto e lutto, abbiamo deciso di annullare gli appuntamenti previsti per oggi, dalla conferenza stampa ai lavori pomeridiani con gli amministratori e i rappresentanti del territorio. In un momento come questo riteniamo doveroso fermarci e unirci al dolore delle famiglie e della comunità militare. Ci sarà modo di ritrovarci e riprendere il confronto: oggi prevalgono vicinanza, commozione e cordoglio”.