NewTuscia – MARTA – Due bambini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella tarda mattina di oggi, venerdì 30 ottobre, sulla Verentana. Due vetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, nel territorio comunale di Marta, nei pressi del bivio che porta al cimitero.

Le condizioni dei due piccoli, uno dei quali di pochi mesi, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con due ambulanze, i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dei fatti, e la Polizia Locale per la gestione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti.