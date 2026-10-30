NewTuscia – VITERBO – “La tragedia dell’elicottero precipitato in Bosnia-Erzegovina colpisce profondamente anche Viterbo, che oggi piange due militari che in questa città avevano trovato la loro casa e il luogo in cui svolgevano il proprio servizio. Simone Ruggia e Claudio Marchesi erano di stanza presso il Comando Aviazione dell’Esercito, una realtà profondamente radicata nel territorio viterbese.

La loro morte ferisce non soltanto le Forze armate, ma un’intera città, che in queste ore si stringe accanto ai familiari delle vittime, ai colleghi e a tutti gli uomini e le donne dell’Aves. A loro va commossa vicinanza, insieme alla riconoscenza per chi, anche lontano dall’Italia, serve il Paese con professionalità, dedizione e senso del dovere. Alla memoria di chi ha perso la vita va il rispetto e la gratitudine di tutta la comunità”.

Lo dichiara Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera.