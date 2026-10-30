NewTuscia – ROMA – Ho depositato un’interrogazione sul caso di Ilaria Di Ruzza, atleta paralimpica affetta da SMA, rimasta coinvolta alcuni giorni fa in un grave incidente presso la stazione ferroviaria di Ciampino, durante le operazioni di assistenza alla discesa da un treno regionale. La giovane ha riportato gravi fratture multiple a seguito dell’accaduto.

Non è accettabile che la sicurezza delle persone con disabilità possa essere messa a repentaglio durante l’utilizzo del trasporto pubblico. È necessario fare piena luce sull’accaduto, verificando l’adeguatezza delle attrezzature utilizzate, il rispetto delle procedure di sicurezza e la preparazione del personale incaricato dell’assistenza.

La nostra Costituzione affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini. Un principio che deve trovare concreta applicazione anche nel diritto alla mobilità, garantendo alle persone con disabilità condizioni di accessibilità, sicurezza e autonomia.

Preoccupano inoltre le criticità segnalate dai familiari durante la successiva permanenza presso il Policlinico Tor Vergata, con particolare riferimento ai tempi di attesa, alla tempestività delle cure e alla gestione della terapia del dolore. Circostanze sulle quali appare necessario fare chiarezza.

Con questo atto chiedo al Presidente della Regione Lazio e agli assessori competenti chiarimenti sulla dinamica dell’incidente e una verifica complessiva delle condizioni di sicurezza, effettività ed accessibilità dei servizi dedicati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nelle stazioni ferroviarie del Lazio.

Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio