NewTuscia – ROMA – La Segreteria Nazionale dell’UGL Salute esprime profonda soddisfazione e un convinto plauso per il significativo risultato ottenuto dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine del Festival delle Regioni di Firenze. L’adesione di undici Regioni a statuto ordinario alla proposta abruzzese per una ripartizione più equa del Fondo Sanitario Nazionale rappresenta un passaggio fondamentale per superare i divari territoriali e le penalizzazioni che hanno a lungo svantaggiato le aree meno popolose del Paese.

“Esprimiamo il nostro sostegno e apprezzamento al Presidente Marco Marsilio per la determinazione con cui porta avanti questa battaglia di equità e giustizia sociale,” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano. “L’ampio consenso ottenuto a Firenze premia una visione di sistema e di respiro nazionale: garantire una distribuzione omogenea ed equa delle risorse è l’unico modo per valorizzare i lavoratori della sanità sull’intero territorio, potenziare la rete dei servizi, contrastare la mobilità passiva ed evitare che i cittadini siano costretti a faticosi spostamenti lontano da casa per accedere alle cure. Auspichiamo che il Governo e il Ministero della Salute accolgano prontamente questa posizione condivisa dalle Regioni per tradurla in interventi strutturali e risorse concrete. L’UGL Salute farà la sua parte a livello nazionale per sostenere con forza questo percorso e garantire a tutti i cittadini italiani pari opportunità nell’esercizio del diritto fondamentale alla salute” conclude il sindacalista.