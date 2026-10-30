NewTuscia – VITERBO – Sicurezza sul lavoro, da Cna Sostenibile un calendario di corsi di formazione e aggiornamento fittissimo, fino alla fine dell’anno e oltre. La società del sistema Cna di Viterbo e Civitavecchia è sempre in campo per garantire a tutti di rimanere al passo con gli obblighi di legge. In questo caso sono già definiti e in calendario oltre 20 appuntamenti, mentre altri sono previsti per dicembre e l’inizio del 2027.

Si conferma dunque l’impegno nei confronti di imprese e lavoratori non solo nella formazione ma anche nella diffusione della cultura della sicurezza.

Questo l’elenco dei corsi al via dall’inizio del prossimo mese.

Lunedì 2 e mercoledì 4 novembre: corso prima formazione aggiornamento lavoratori. Solo in questi due casi la formazione avrà luogo a distanza, mentre per tutti i successivi si svolgerà in presenza nella sede di Cna Sostenibile, in via dell’Industria snc, località Poggino, a Viterbo.

Giovedì 5 novembre e giovedì 12: corso prima formazione aggiornamento addetti antincendio.

Lunedì 16 novembre e martedì 24: corso formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

Martedì 24 novembre: corso aggiornamento addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

Mercoledì 18 novembre e mercoledì 25: corso formazione addetti alla conduzione di macchine movimento terra.

Mercoledì 25 novembre: corso aggiornamento addetti alla conduzione di macchine movimento terra.

Martedì 17 novembre e giovedì 19: corso formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili e gru su autocarro.

Giovedì 19 novembre: corso aggiornamento addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili e gru su autocarro.

Mercoledì 18 novembre e mercoledì 25 novembre: corso prima formazione aggiornamento addetti conduzione macchine movimento terra.

Giovedì 26 novembre e martedì 1 dicembre: corso aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Mercoledì 2 dicembre, mercoledì 9, lunedì 14 e mercoledì 16 dicembre: corso prima formazione aggiornamento lavoratori.

Per il mese di dicembre sono inoltre in programma il corso prima formazione Pes/Pav (persona esperta e persona avvertita) addetti ai lavori elettrici sotto tensione e il corso prima formazione aggiornamento addetto primo soccorso.

Info e iscrizioni al numero 0761.1768397.