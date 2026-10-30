ROMA – Il partito Libertà è Democrazia ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei quattro connazionali – due militari dell’Esercito Italiano e due operatori del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana – deceduti nell’incidente che ha coinvolto un elicottero CH-47 durante la missione internazionale EUFOR Althea.

Il Segretario Nazionale, Giancarlo Affatato, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«A nome mio personale e di tutto il partito esprimo la più sentita e commossa vicinanza alle famiglie dei quattro caduti. Il loro sacrificio nell’ambito della missione rappresenta una testimonianza di alto valore per il nostro Paese. In questo momento di dolore ci stringiamo all’Esercito Italiano e al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Rivolgo un augurio di pronta guarigione ai feriti e un sincero ringraziamento a tutti i militari italiani impegnati nelle missioni all’estero per il lavoro che svolgono quotidianamente.»