NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – I rossoblù affrontano la trasferta dopo una settimana di cambiamenti nell’assetto tecnico e societario. Alla risoluzione consensuale con Christian Chirieletti ed alle dimissioni di diversi dirigenti sono seguiti l’arrivo in panchina di Massimo Lupi e i movimenti nella rosa, con la partenza di Luca Fondi e l’ingresso dell’esterno Riccardo Ottaviani.

Lupi ha diretto mercoledì il primo allenamento, concentrandosi sull’organizzazione della squadra e sulla fiducia dei giocatori. «Ho cercato soprattutto di fare gruppo. I giovani devono mettersi a disposizione dei più esperti e i più esperti devono aiutare i giovani, alcuni dei quali sono alle prime esperienze in Eccellenza. Il messaggio è stato questo: lavorare tutti insieme per la Sorianese».

La Sorianese occupa il tredicesimo posto con 8 punti, ottenuti con due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Dopo il ko interno contro la W3 Maccarese, affronterà una FC Eur quarta a quota 16, con cinque successi, un pareggio e due sconfitte.

«Al primo allenamento ho trovato la squadra in condizioni atletiche abbastanza buone», spiega Lupi. «Dopo le recenti uscite c’è bisogno di riordinare il gruppo e trovare un nuovo assetto. Sto lavorando anche sulla fiducia: chiedo ai ragazzi di credere di più nelle proprie possibilità, soprattutto ai giovani».

La formazione romana ha mantenuto un nucleo consistente del Campus Eur della scorsa stagione, confermando mister Mauro Morezzi in panchina e inserendo Carta, Jukic e Pellegrino, oltre al ritorno di Regis.

«È una formazione combattiva, veloce e che pressa molto», conclude il tecnico rossoblù. «Dovremo presentarci con l’atteggiamento giusto e lavorare bene per limitare le loro iniziative sulle fasce».

A dirigere FC Eur-Sorianese sarà Simone Biondo della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Christian Recchia di Frosinone e Leonardo Guadagni di Civitavecchia.