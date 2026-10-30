Massimo Blandini





Una missione nata per contribuire alla sicurezza e alla stabilità internazionale si è trasformata in una tragedia che colpisce profondamente il nostro Paese. Il 29 ottobre 2026, in Bosnia-Erzegovina, quattro italiani hanno perso la vita nello schianto di un elicottero militare CH-47 Chinook impegnato nell’operazione europea EUFOR Althea. Le vittime sono i sergenti dell’Esercito Italiano Simone Ruggia e Claudio Marchesi, in servizio presso il Comando Aviazione dell’Esercito di Viterbo, e il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Quattro persone accomunate dalla scelta di dedicare il proprio impegno al servizio delle istituzioni e della collettività. L’incidente è avvenuto nella zona di Gorice, nel distretto di Brčko, durante un’attività addestrativa. A bordo del velivolo si trovavano quindici persone, quattro delle quali hanno perso la vita, mentre gli altri undici militari, rimasti feriti, sono stati trasportati negli ospedali della zona. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Ruggia e Marchesi facevano parte del Primo Reggimento «Antares», realtà specializzata nell’addestramento e nelle attività dell’Aviazione dell’Esercito. Zecchillo e Procacci prestavano invece servizio nel Corpo Militare della Croce Rossa, contribuendo alle attività sanitarie e di assistenza. Per Laura, giovane sergente originaria di Andria e studentessa di Medicina, si trattava della prima missione internazionale. La notizia ha suscitato grande commozione nelle istituzioni. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il cordoglio del comparto militare, manifestando vicinanza alle famiglie e ai colleghi delle vittime. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un pensiero ai familiari e al personale coinvolto. Restano da chiarire le cause dell’incidente. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al di là delle uniformi e degli incarichi, questa tragedia lascia il segno soprattutto nelle famiglie che oggi devono affrontare una perdita improvvisa e dolorosa. Dietro ogni nome ci sono affetti, sacrifici, aspettative e progetti che non potranno più realizzarsi. A Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura va il riconoscimento per il servizio prestato. Alle loro famiglie il cordoglio di un Paese che oggi si stringe attorno al loro dolore. Il ricordo di queste quattro vite non deve fermarsi alla cronaca di un incidente, ma restare testimonianza di dedizione e senso del dovere.