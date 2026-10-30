NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:

Barre Faul, il muretto freestyle di Viterbo, compie due anni: un’occasione per festeggiare in grande stile con un evento davvero speciale. Mercoledì 4 novembre l’appuntamento è a Valle Faul, storico – ormai possiamo dirlo – ritrovo del collettivo. Alle ore 19 sono previste le selezioni per la battle di freestyle 2 vs 2 che inizierà alle 21. A giudicare gli artisti in gara saranno Ask1, Richairo e Kool G. Un vero e proprio tributo all’hip hop impreziosito, inoltre, da uno show di break dance del Dark Side Klan. L’iscrizione alla battle è gratuita, in palio ben due premi per il vincitore.

“Dal basso è la spinta”. Queste semplici e potenti parole di Lou X racchiudono l’anima di tante iniziative legate all’hip hop. Barre Faul non fa eccezione: due anni fa Lofo e Secch, figure di riferimento dell’hip hop della Tuscia, hanno messo in gioco le proprie esperienze artistiche per creare il muretto di Viterbo.

Riunire più di una testa per un bene superiore, legato alla condivisione e alla sana competizione, non è mai facile. Ma il progetto ha avuto una rapida crescita che ha superato ostacoli di tipo logistico e… qualche volta anche meteorologico!

Quella dei muretti è una realtà diffusa capillarmente nella nostra penisola e grazie a Barre Faul anche Viterbo è sulla mappa. Più di un artista ha sfruttato l’esperienza del mercoledì sera – giorno di ritrovo settimanale delle battle – per poi uscire dai confini locali.

Il traguardo più apprezzato del progetto rimane l’organizzazione di Epicentro, evento semestrale che a settembre è giunto alla terza edizione ed è diventato una tappa immancabile per tantissimi freestyler del Centro Italia. Che senz’altro non mancheranno all’evento di mercoledì, per conoscersi, riabbracciarsi e trascorrere assieme una serata ricca di punchline affilate, flow audaci e tanto, tanto divertimento!