NewTuscia – ROMA – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “San Cesareo 1”, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma sud, verso Napoli.

L’area di servizio “Prenestina ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00; si precisa che, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di lunedì 2, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per Roma est, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per D19 Diramazione Roma sud.

In ulteriore alternativa, percorrere la D18 Diramazione Roma nord, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per D19 Diramazione Roma sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.