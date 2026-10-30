NewTuscia – ROMA – Tornano gli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione di Roma e del Lazio. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa promossa dalla Consulta degli Uffici Stampa dell’Associazione Stampa Romana si conferma come uno dei principali momenti di confronto e approfondimento dedicati ai giornalisti e ai professionisti che operano negli uffici stampa e nella comunicazione istituzionale e d’impresa.

L’appuntamento, che si avvale della collaborazione della Commissione Lavoro Autonomo dell’Associazione Stampa Romana, è in programma venerdì 6 novembre 2026, a partire dalle ore 9.30, nella sede di Via Gioacchino Belli 122, e riunirà giornalisti, comunicatori, rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e operatori della comunicazione per discutere le principali sfide che interessano la professione, tra evoluzione del mercato, riconoscimento delle competenze, tutele professionali e contrasto all’esercizio abusivo dell’attività giornalistica.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del segretario dell’Associazione Stampa Romana, Stefano Ferrante, del presidente Paolo Tripaldi, del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo e della segretaria della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante.

La mattinata si articolerà in due momenti di approfondimento.

La prima sessione, dal titolo “Il lavoro nel settore privato: regole, tutele e riconoscimento professionale”, sarà dedicata alle trasformazioni del lavoro negli uffici stampa privati, alle nuove professionalità della comunicazione, alle forme di collaborazione che caratterizzano il mercato e alle prospettive di riconoscimento e certificazione delle competenze. Interverranno Vincenzo Campo, presidente della Commissione Lavoro Autonomo dell’Associazione Stampa Romana, Alberto Gava, partner di Prestige Legal & Advisory, Daniela Novelli, consigliera nazionale INPGI e componente della segreteria ASR, Lorenzo Pisoni, giornalista e componente della Consulta Uffici Stampa ASR, e Assunta Currà, presidente nazionale del GUS – Gruppo Uffici Stampa della FNSI. A moderare sarà Gaia De Scalzi, vicepresidente della Consulta Uffici Stampa dell’Associazione Stampa Romana e direttore Media Relations di Utopia.

La seconda sessione, “Uffici stampa e società di comunicazione: professionalità, regole e contrasto all’abusivismo”, affronterà invece il ruolo degli uffici stampa e delle società di comunicazione nel settore privato, con particolare attenzione alla definizione delle competenze professionali, alla qualità dell’informazione, alla trasparenza e alla necessità di garantire il rispetto delle regole in un mercato in continua evoluzione. Interverranno Giuliana Carosi, cofondatrice di Bi Wise, Marcello Giannotti, già responsabile della comunicazione di Rai e Cinecittà, Daniele Mignardi, fondatore di Daniele Mignardi PromoPressAgency, Massimo Pasquini, già capo ufficio stampa della Fondazione Musica per Roma e del Romaeuropa Festival, e il giornalista Pietro D’Ottavio. A coordinare il dibattito sarà Antonio Ranalli, presidente della Consulta Uffici Stampa dell’Associazione Stampa Romana.

Le conclusioni saranno affidate al vice presidente vicario della consulta uffici stampa Ugo Degl’Innocenti e al segretario di Stampa Romana, Stefano Ferrante.

L’iniziativa è rivolta a giornalisti professionisti e pubblicisti, addetti stampa, comunicatori pubblici e privati e a tutti coloro che operano nel settore dell’informazione e della comunicazione. Il corso è accreditato per la formazione continua per gli iscritti all’Ordine nazionale dei giornalisti (4 crediti). Per accreditarsi:

https://www.formazionegiornalisti.it/login?redirect=%2Fgiornalisti%2Fcorsi%2Fdettaglio%2F5b27c27b-7b74-4dbf-becf-043b250642c4