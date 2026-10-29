NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti del Festival interregionale del teatro. Domenica 1 novembre alle ore 18, al Teatro San Leonardo, il secondo spettacolo in concorso per la 29ª edizione del Premio Città di Viterbo e 8º Memorial Francesco Mencaroni. Protagonista La Bottega dei Reb-Ardò Aps Roma, con Grisù, Giuseppe e Maria, di Gianni Clementi, per la regia di Enzo Ardone. Lo spettacolo racconta uno spaccato di storia italiana ambientata in una parrocchia dei Castelli Romani nel periodo del dopo guerra, dove la miseria, l’emigrazione e l’ignoranza vengono sconfitte da una grande umanità che riesce ad affrontare anche tragedie storiche, come quella della miniera di Marcinelle in Belgio che fa da sfondo alla storia.

Il festival è organizzato dalla compagnia teatrale FAVL, con la direzione artistica di Bruno Mencarelli, e si svolge con il sostegno dell’assessorato alla Capitale europea della cultura del Comune di Viterbo e della Provincia di Viterbo.