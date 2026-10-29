Ilaria Sofia Arcangeli
NewTuscia – VITERBO – Oggi pomeriggio, 29 ottobre, all’ingresso del Comune di Viterbo, alcuni cittadini si sono ritrovati per distribuire ai Consiglieri Comunali un volantino per richiedere, ancora una volta, la rimozione dei mezzi espositivi abusivi a Piazzale Gramsci, in particolare la scritta Remigrazione che ormai da mesi campeggia sulla sede dell’Associazione La Fortezza.
Lo stesso luogo che, ieri sera, si è visto protagonista delle provocatorie celebrazioni per ricordare la marcia su Roma, con striscioni e bandiere con scritto “Noi marciamo ancora!”.
Di seguito il testo completo della lettera che è stata consegnata alla Sindaca Chiara Frontini e ai Consiglieri:
Egregia Sindaca,
Dalle sue parole, durante il Consiglio Comunale del 17/9/26, ci è sembrato di aver capito che:
- l’ordinanza in oggetto si è resa definitiva in assenza dell’impugnazione
- il 9 di luglio è stata presentata da parte del titolare la richiesta di autorizzazione
- l’ufficio ha provveduto alla richiesta dei previsti pareri
- il 31 di luglio sono state richieste delle integrazioni
- il 24 di agosto la parte ha integrato la documentazione richiesta
- il 10 settembre sono stati richiesti altri pareri tra cui quello della prefettura di Viterbo per valutare se ci fossero profili di contrasto rispetto alle disposizioni vigenti sulla propaganda e sull’istigazione
- siete in attesa di un paio di pareri.
Se le cose stanno così, ci consenta due domande:
- se l’ordinanza si è resa definitiva il 25/6/26 perché non è stata eseguita nei giorni seguenti fino al 9 di luglio?
- se siete in attesa di un “paio di pareri”, quanto siete disposti ad aspettarli per prendere una decisione
Durante il consiglio l’opposizione ha portato all’attenzione i fatti di ieri sera a Piazzale Gramsci mentre sembra che lo striscione, degli stessi organizzatori della piazzata neofascista sia passato in sottordine.