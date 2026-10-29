NewTuscia – VITERBO – Quanto accaduto a Viterbo è semplicemente vergognoso e inaccettabile. Vedere persone celebrare la Marcia su Roma, esibire il fascio littorio e rivendicare con uno striscione che “Noi marciamo ancora” è un insulto alla nostra democrazia, alla memoria delle vittime del fascismo e ai valori su cui si fonda la Repubblica.

Ancora più grave è che tutto questo sia avvenuto proprio in piazzale Gramsci, intitolato a un uomo che il fascismo ha perseguitato e imprigionato. Uno sfregio alla memoria democratica del nostro Paese.

Non possiamo accettare che nel 2026 si torni a celebrare pubblicamente una dittatura che ha cancellato libertà, perseguitato oppositori e promulgato le leggi razziali. E non possiamo permettere che episodi del genere vengano normalizzati o liquidati come semplici manifestazioni di opinione.

Immediatamente dopo la segnalazione del coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Viterbo, Massimo Erbetti, i deputati Ilaria Fontana e Alfonso Colucci hanno ritenuto un preciso dovere civico e istituzionale portare quanto accaduto all’attenzione del Parlamento, attraverso un’interrogazione al Ministro dell’interno.

Un atto con cui si chiede di chiarire chi abbia organizzato la manifestazione, se fosse stata regolarmente preavvisata, quali controlli siano stati effettuati e se siano emerse condotte penalmente rilevanti.

Il fascismo non è un’opinione come un’altra. È la negazione dei principi su cui si regge la nostra Costituzione.

Dal Governo pretendiamo risposte chiare e atti concreti. Su questo non possono esserci silenzi, ambiguità o indulgenze. La democrazia si difende ogni giorno, soprattutto quando qualcuno torna a rivendicare apertamente ciò che l’ha distrutta.

E chi ricopre responsabilità istituzionali ha il dovere di difendere i valori antifascisti della nostra Repubblica, senza esitazioni e senza distinguo.

Ilaria Fontana

Deputata Movimento 5 Stelle

Alfonso Colucci

Deputato Movimento 5 Stelle

Massimo Erbetti

Coordinatore provinciale Movimento 5 Stelle Viterbo