Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Si svolgerà venerdì 30 ottobre alle ore 11, presso l’Università dei Braccianti nella sede della UIL in via Cardarelli 22 a Viterbo l’inaugurazione della “Biblioteca dei Braccianti Massimo De Pascale”, un luogo di cultura e diritti per i Lavoratori della Terra, con gli interventi di Enrico Mammuccari, segretaria generale di UILA, Fabrizio De Pascale presidente del settore agricoli EFFAT, di Giancarlo Turchetti, segretario generale UIL Viterbo e Alto Lazio e di Antonio Biagioli, segretario generale UILA Viterbo.

La Biblioteca dei Braccianti è frutto della donazione della Biblioteca di Massimo De Pascale, offerta come strumento e luogo di cultura e diritti in favore dei Lavoratori della Terra.

L’Università dei Braccianti, che ospita la Bibioteca, è un progetto della Uila Lega intercomunale di Viterbo, presso la sede della UIL, in Via Cardarelli 22 e dell’Associazione culturale Luigi Petroselli.

L’obiettivo dell’Università dei Braccianti è quello di porre la questione bracciantile al centro del dibattito politico e culturale. Una questione sociale. Il tutto attraverso la promozione e la valorizzazione della formazione, del dialogo e della relazione tra le persone. L’Università dei Braccianti non si rivolge solo agli operai agricoli, ma è uno strumento di confronto e conoscenza che i braccianti propongono al territorio e rivolgono a tutti.

L’Università dei Braccianti si sviluppa lungo due percorsi. Da un lato un corso di italiano, livello base, dall’altro le 26 lectio magistralis su argomenti di varia natura, tenute da esperti dei rispettivi settori.

Le lectio magistralis si sono svolte tra il mese di giugno 2025 e il mese di giugno 2026 nella sala Antonio Garau della Uil, in via Cardarelli 22 a Viterbo, e in altri luoghi della città di Viterbo.

Le lezioni del corso di italiano si tengono nella sala Antonio Garau a partire da settembre 2025. La partecipazione al corso di italiano e alle lectio magistralis è libera, aperta a tutti e gratuita. Non si richiedono né iscrizione né titoli di studio.

L’Università dei Braccianti non conferisce titoli accademici. Chi vuole frequentare lo fa solo per il desiderio di imparare.