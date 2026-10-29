NewTuscia – L’intersezione tra Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), INAIL e norma ISO 45001 rappresenta l’integrazione perfetta tra l’obbligo di legge, l’eccellenza gestionale e il vantaggio economico per le imprese.

  1. D.Lgs. 81/08 è il riferimento normativo per la sicurezza sul lavoro.

Impone a tutte le aziende di:

Valutare i rischi aziendali (redazione del DVR).

Nominare le figure responsabili (RSPP, Medico Competente, Addetti emergenze).

Fare la formazione obbligatoria ai dipendenti e le visite mediche.

  1. ISO 45001 è una certificazione internazionale per gestire la sicurezza in modo organizzato ed efficiente.

– Non è obbligatoria, ma dimostra che l’azienda investe seriamente sulla sicurezza.

–  Protegge il datore di lavoro. Adottare la ISO 45001 riduce le responsabilità penali e amministrative della società in caso di infortuni gravi (ex D.Lgs. 231/01).

  1. INAIL, i vantaggi economici e i risparmi

L’INAIL premia le aziende che scelgono la ISO 45001 offrendo due grandi opportunità:

–  Sconto sul premio annuo (Modello OT23): la sola certificazione ISO 45001 dà diritto allo sconto massimo sulla tariffa assicurativa INAIL da pagare ogni anno.

–  Contributi a fondo perduto (Bando ISI), ossia finanziamenti fino all’80% a fondo perduto per coprire i costi di certificazione o l’acquisto di nuovi macchinari sicuri.

Elena Sassara

Consulente per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

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