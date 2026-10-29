NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO – Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico, la giunta comunale ha recentemente approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) relativo agli interventi sulla scuola “Alberto Manzi” di San Martino al Cimino – istituto comprensivo Silvio Canevari, e sulla palestra annessa, per un investimento complessivo previsto di un milione di euro (delibera n. 319 del 20 ottobre 2026).

“La sicurezza delle scuole è una delle priorità che caratterizzano in maniera significativa la nostra amministrazione – dichiara la sindaca Chiara Frontini -, e continueremo a investire in questa direzione. L’intervento sulla scuola Alberto Manzi conferma la nostra attenzione verso tutte le realtà del territorio, con particolare riguardo agli ex comuni. Il nostro obiettivo è garantire attenzione concreta a ogni parte del territorio comunale: città, frazioni e quartieri”.

“Investire sulle scuole significa investire sul futuro della città – sottolinea l’assessora alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto –. La tutela degli studenti, del personale scolastico e di tutta la comunità passa anche dalla qualità e dalla sicurezza degli edifici in cui ogni giorno si svolgono le attività educative. Intervenire su queste strutture significa contribuire a garantire ambienti più sicuri e adeguati alle esigenze di chi li vive quotidianamente”. Il documento, redatto dagli uffici del servizio manutenzione immobili comunali del VI settore, costituisce un passaggio propedeutico allo sviluppo delle successive fasi progettuali.

“Il progetto prevede interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’edificio scolastico e le opere necessarie a ripristinare l’agibilità della palestra – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris –. L’intervento nasce dalla necessità di affrontare alcune criticità strutturali riscontrate nel plesso e rappresenta un passaggio importante per avviare il percorso tecnico e amministrativo che porterà alla realizzazione delle opere”. Un intervento che si inserisce nell’impegno dell’amministrazione a investire sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla valorizzazione di tutto il territorio comunale.