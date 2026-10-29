NewTuscia – VITERBO – Terza giornata del campionato di serie A, domenica alle 14,30 , al campo della cittadella universitaria di Catania i Lions Alto Lazio affronteranno il Cus Catania. Seconda trasferta, sulla carta meno impegnativa di quella di Avezzano, ma non per questo meno insidiosa; i viterbesi, infatti dovranno sobbarcarsi domenica mattina il trasferimento in aereo da Fiumicino, con tutto quello che comporta uno spostamento di tale natura.

Il Cus Catania è una squadra ripescata in serie A. Lo scorso anno si è classificata seconda nel girone cinque di serie B dietro la Primavera ed unitamente a Gubbio e Perugia è stata portata nella serie superiore. Nelle prime due partite ha perso in casa contro la Lazio poi è andata a vincere a Roma contro la US Roma. I Lions arrivano a questa partita dopo aver subito due sconfitte, contro due squadre sulla carta meglio attrezzate, una delle quali, la Roma Olimpic , candidata seriamente alla promozione.

L’approccio alla serie A, come giustamente sottolineato dallo staff tecnico e dirigenziale, poteva essere meno traumatico, ma il calendario ha previsto questi avversari e con loro ci si deve confrontare, sperando di fare qualche punto, fare esperienza in attesa di competitori piu’ abbordabili.

La partita di domenica scorsa contro la Roma Olimpic, seppur persa, ha fornito indicazioni confortanti sulla crescita e sull’adeguamento ai nuovi ritmi e qualità di gioco. Senza un paio di segnature colpevolmente permesse agli avversari , il punteggio avrebbe potuto essere meno largo e la partita sarebbe stata in bilico fino alla fine.

Dalla partita di domenica è uscito malconcio anche il tallonatore Ferrilli che con una spalla malconcia dovrà stare fuori almeno un mese. Si aggiunge alla lista, non breve , degli indisponibili : Ulisse, Guerra, Digiacomantonio, Morgantini e Di resta. Buone notizie invece per Fabbri, recuperato il problema alla coscia sarà disponibile e riprenderà il suo ruolo tra la linea dei tre-quarti , permettendo ai tecnici la scelta sul ruolo da assegnare a Milani.

In settimana, Borgatti, il tecnico della mischia, ha lavorato molto sulla conquista di palla in touche, fase di gioco mai particolarmente brillante ma che domenica ha toccato , speriamo, il suo fondo, i Lions hanno, infatti perso, nel secondo tempo , tutte le rimesse su proprio lancio. Dopo questa trasferta altro impegno casalingo a Viterbo contro il San Benedetto confronto che evoca ricordi negativi ma che suscita voglia di rivincita.