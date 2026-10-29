Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, un gravissimo incidente aereo ha scosso l’Italia e la comunità militare. Un elicottero CH47-Chinook dell’Esercito Italiano è precipitato in Bosnia-Erzegovina durante un volo di addestramento nell’ambito della missione europea Eufor Althea. Il bilancio provvisorio della autorità locali parla di una vera e propria tragedia: 4 morti e 12 feriti.

L’incidente si è verificato tra le 16:00 e le 17:00 nei pressi di Gorice, all’interno del distretto di Brčko, nel nord-est del Paese. Alcuni filmati circolati sui social network mostrano il grosso velivolo bimotore perdere improvvisamente il controllo e avvitarsi prima dello schianto.

La tragedia tocca da vicino la città di Viterbo, sede storica e operativa dell’Aviazione dell’Esercito (AVES). Il CH-47 Chinook coinvolto appartiene infatti alla flotta di stanza alla base viterbese, con l’equipaggio in forza al 1° Reggimento AVES “Antares”.

Il velivolo era decollato proprio da Viterbo nella giornata di ieri, 28 ottobre, effettuando uno scalo tecnico a Pratica di Mare prima di fare rotta verso i Balcani per dare continuità alle operazioni di stabilizzazione della regione.

Nelle ore successive allo schianto si è diffusa una profonda e dolorosa apprensione in tutta la Tuscia. Sebbene il Ministero della Difesa stia procedendo con estrema cautela al riconoscimento formale dei militari a bordo prima di rilasciare i nomi, la certezza che l’equipaggio provenga dalla caserma viterbese proietta un’ombra di lutto sulla comunità locale, storicamente legata a doppio filo con i suoi “baschi azzurri”.

Il Ministero della Difesa ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi in coordinamento con i contingenti internazionali sul posto. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua più sentita vicinanza e il profondo cordoglio alle famiglie dei militari coinvolti.

Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del Chinook restano per il momento ignote. Le autorità militari italiane, in collaborazione con i vertici della missione Eufor Althea, hanno già aperto un’inchiesta ufficiale per determinare se lo schianto sia stato provocato da un improvviso guasto meccanico o da altre variabili ambientali durante la manovra.