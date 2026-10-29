Prefettura di Perugia e Anci Umbria presentano i risultati, le esperienze maturate e le prospettive future delle attività realizzate per rafforzare il sistema dell’accoglienza e dell’integrazione

NewTuscia – PERUGIA – Un’importante occasione per condividere i risultati raggiunti, valorizzare le esperienze maturate e riflettere sulle prospettive future delle attività realizzate nell’ambito del progetto Iris (Informazione per il rafforzamento e l’integrazione dei servizi per l’accoglienza), finanziato dal Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), con capofila la Prefettura di Perugia e partner Anci Umbria.

L’evento conclusivo, intitolato “Al di là del progetto: ciò che rimane, ciò che si trasmette”, si terrà venerdì 30 ottobre presso il Cerp (Centro espositivo Rocca Paolina) di Piazza Italia a Perugia dalle ore 9,00 alle 14,30.

I lavori saranno aperti dalla dott.ssa Maura Nicolina Perrotta, viceprefetto vicario della Prefettura di Perugia, Marco Migliosi, dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Prefettura di Perugia e responsabile del progetto Iris, e da Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore per parlare delle attività realizzate, i risultati raggiunti, gli strumenti prodotti e il rafforzamento della capacità operativa della Prefettura, della Questura e, più in generale, dei servizi territoriali coinvolti nei percorsi di accoglienza e integrazione.