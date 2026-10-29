NewTuscia – VITERBO – Le parole de Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Panunzi, in merito alla manifestazione a piazzale Gramsci.

Quanto avvenuto ieri sera, 28 ottobre, a Viterbo è inaccettabile e merita una condanna ferma e senza ambiguità. Una marcia con fumogeni, un fascio littorio e uno striscione con la scritta “Noi marciamo ancora” non è una semplice rievocazione, ma un gesto che offende la memoria del nostro Paese e i valori su cui si fonda la nostra Repubblica.

Celebrare con nostalgia la marcia su Roma significa calpestare la memoria di tutte le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita per restituirci la libertà e la democrazia. Libertà che non ci sono state regalate, ma conquistate con il coraggio, il sacrificio e il sangue di chi ha combattuto il fascismo.

La nostra Costituzione è antifascista e rappresenta un patrimonio comune che abbiamo il dovere di difendere. Non possiamo permettere che simboli e parole che richiamano una delle pagine più buie della nostra storia vengano normalizzati, né che si pensi di poter guardare a quel passato con rimpianto o compiacimento.

Di fronte a manifestazioni come questa, è necessaria una presa di posizione ferma, chiara e senza mezzi termini da parte di tutte le forze politiche, a prescindere dal loro orientamento. La difesa dei valori democratici e costituzionali non può essere una questione di appartenenza politica, ma una responsabilità condivisa. Su principi fondamentali come questi non possono esserci ambiguità né silenzi.

La memoria va difesa sempre, con la consapevolezza di ciò che è stato e con la responsabilità verso le generazioni future.

Enrico Panunzi

Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio