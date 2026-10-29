NewTuscia – Il processo a carico della conducente della Panda coinvolta in un incidente auto-moto nel pomeriggio di Ognissanti del 2020, si è concluso con l’assoluzione dalle accuse di omicidio e lesioni stradali.

In quella notte hanno perso la vita due motociclisti di Civitavecchia lungo la strada Umbro-Casentinese, nel territorio di Bagnoregio. Si tratta del 48enne Matteo Rossi, deceduto sul colpo, e della compagna Hazel Desimone, morta invece dopo due giorni dopo al Gemelli di Roma. L’impatto si è verificato quando la panda ha incontrato in groppo di motociclisti che percorrevano la carreggiata opposta.

Il giudice Jacopo Rocchi, dopo aver ascoltato testimoni e periti tecnici, ha ritenuto non provata la colpevolezza della donna.

La difesa infatti, aveva avanzato la tesi che sosteneva come il manto stradale, caratterizzato da buche e avvallamenti, avrebbe contribuito alla perdita di aderenza del mezzo a quattro ruote o a dare il via al tamponamento a catena, rendendo l’incidente non imputabile a una condotta imprudente da parte della conducente.