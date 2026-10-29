NewTuscia – ROMA – Lucia Fiumi, presidente di Aucma e in rappresentanza di Mea Concerti, è il nuovo revisore dei conti di AssoConcerti – Associazione italiana musica dal vivo. La nomina è arrivata il 27 ottobre nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta nella sede dell’associazione a Roma.

«Accolgo questa nomina con grande onore e con la consapevolezza del valore e della responsabilità che porta con sé – le parole della Fiumi – AssoConcerti rappresenta un riferimento importante per il mondo della musica dal vivo in Italia e per tutti gli operatori che contribuiscono alla crescita del settore. Per questo svolgerò il mio incarico con la massima attenzione, serietà e rispetto, consapevole della fiducia che mi è stata accordata e dell’importanza del ruolo che mi è stato affidato».

AssoConcerti riunisce alcuni tra i principali organizzatori e produttori di musica dal vivo in Italia, rappresentandone e tutelandone gli interessi e promuovendo il riconoscimento delle professionalità che operano nel comparto. L’associazione è impegnata a sostenere la diffusione della musica, con particolare attenzione a quella popolare contemporanea italiana, riconoscendone il valore culturale e il ruolo nello sviluppo sociale e civile delle comunità. Il suo peso nel panorama nazionale è significativo: gli associati rappresentano, in termini di fatturato e di pubblico, oltre l’80% del mercato italiano dei concerti.