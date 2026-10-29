NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Sabato mattina 24 ottobre, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali del comune di Soriano Paola Tranfa, del Comandante della Stazione CC, dei Presidenti delle Associazioni Locali (Avis, Protezione Civile, Ente Sagra, classe 86, Misericordia) del Presidente Ordine Periti di Viterbo e del padrone di casa Presidente della Pro-Loco, é stata inaugurata la Sede Sezione UIR Provincia di Viterbo.
Nelle parole dell’Assessore Paola Tranfa e del Delegato UIR Viterbo , cav. Di Mauro sono stati evidenziati i Valori, i Meriti e gli scopi sociali degli Insigniti, ricevendo il plauso da parte di tutti gli intervenuti.
Una nota di merito al Project Officer dell’evento, cav. Dante Filippi. Al termine della cerimonia, colazione conviviale presso il Ristorante il Corvello.